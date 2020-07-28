Джек Дилан Грейзер переживает первую любовь в социальной драме Луки Гуаданьино

ревью

История об отношениях 14-летних Фрейзера и Кейтлин, которые вместе с родителями живут на американской военной базе в Италии.

«Мы те, кто мы есть»

«Хоббит: Нежданное путешествие»: Туда и обратно или чартерные рейсы в Средиземье

Александра Бортич, Алексей Чадов и Игорь Верник вступили в «Игру на выживание»

Ролики фильмов

«Пока свадьба не разлучит нас»

Организатор свадеб только нашла мужчину мечты, но проблема в том, что у него уже есть невеста.