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Джек Дилан Грейзер переживает первую любовь в социальной драме Луки Гуаданьино

28 июля
2020 год

Новости кино >>
28 июля 2020
В сети появился трейлер мини-сериала «Мы те, кто мы есть» Луки ГуаданьиноЗови меня своим именем»).


Это история об отношениях 14-летних Фрейзера и Кейтлин, которые вместе с родителями живут на американской военной базе в Италии. Сериал посвящен дружбе, первой любви и сложностям, с которыми неизбежно сталкиваются подростки. История универсальная, она могла случиться где угодно, но в данном случае происходит на крошечном островке Америки в Италии.

Джек Дилан Грейзер переживает первую любовь в социальной драме Луки Гуаданьино

Главные роли сыграли Джек Дилан Грейзер, Джордан Кристин Симон, Хлоя Севиньи, Алиса Брага и американский хип-хоп исполнитель и актер Кид Кади. Продюсерами проекта выступили Лоренсо Мьели и Марио ДжиананиМолодой Папа» и «Новый Папа»).

Премьера сериала «Мы те, кто мы есть» состоится одновременно со всем миром эксклюзивно на more.tv 15 сентября.
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Мини-сериал Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть» будет доступен на more.tv
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Джек Дилан Грейзер переживает первую любовь в социальной драме Луки Гуаданьино фотографии
Джек Дилан Грейзер переживает первую любовь в социальной драме Луки Гуаданьино фотографии
Джек Дилан Грейзер переживает первую любовь в социальной драме Луки Гуаданьино фотографии
Джек Дилан Грейзер переживает первую любовь в социальной драме Луки Гуаданьино фотографии
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