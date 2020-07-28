Джек Дилан Грейзер переживает первую любовь в социальной драме Луки Гуаданьино

В сети появился трейлер мини-сериала «Мы те, кто мы есть
» Луки Гуаданьино
(«Зови меня своим именем
»).
Это история об отношениях 14-летних Фрейзера и Кейтлин, которые вместе с родителями живут на американской военной базе в Италии. Сериал посвящен дружбе, первой любви и сложностям, с которыми неизбежно сталкиваются подростки. История универсальная, она могла случиться где угодно, но в данном случае происходит на крошечном островке Америки в Италии.
Главные роли сыграли Джек Дилан Грейзер
, Джордан Кристин Симон
, Хлоя Севиньи
, Алиса Брага
и американский хип-хоп исполнитель и актер Кид Кади
. Продюсерами проекта выступили Лоренсо Мьели
и Марио Джианани
(«Молодой Папа
» и «Новый Папа
»).
Премьера сериала «Мы те, кто мы есть
» состоится одновременно со всем миром эксклюзивно на more.tv 15 сентября
.
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