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Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в конкурс Венецианского кинофестиваля

28 июля
2020 год

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28 июля 2020
Черно-белая историческая драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошла в конкурс 77-го Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте смотра.

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в конкурс Венецианского кинофестиваля
фото: Facebook-аккаунт Андрея Кончаловского

Лента расскажет про жизнь партийного работника в Новочеркасске в момент расстрела демонстрации, а главная героиня, роль которой исполняет Юлия Высоцкая, будет «строителем коммунизма, участницей войны, убежденным чистым человеком, какими были большинство советских людей». Вся информация о событиях 1962 года была засекречена в течение нескольких десятилетий. По официальным данным, забастовка рабочих электровозостроительного завода и других горожан привела к кровавой развязке — при разгоне демонстрации было убито 26 человек, еще 87 получили ранения.

Сценарий для ленты написала Елена Киселева, работавшая над картинами «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай».«Дорогие товарищи» выйдут в российский прокат осенью 2020 года.
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