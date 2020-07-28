Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в конкурс Венецианского кинофестиваля

Лента расскажет про жизнь партийного работника в Новочеркасске в момент расстрела демонстрации, а главная героиня, роль которой исполняет Юлия Высоцкая, будет «строителем коммунизма, участницей войны, убежденным чистым человеком, какими были большинство советских людей». Вся информация о событиях 1962 года была засекречена в течение нескольких десятилетий. По официальным данным, забастовка рабочих электровозостроительного завода и других горожан привела к кровавой развязке — при разгоне демонстрации было убито 26 человек, еще 87 получили ранения.
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