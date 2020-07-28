Объявлена программа Венецианского кинофестиваля

Организаторы 77-го Венецианского кинофестиваля объявили программу смотра, который пройдет с 2 по 12 сентября. В этом году из-за пандемии количество фильмов-участников сократилось до 18. Из них 8 картин сняты женщинами.
фото: www.labiennale.org
В конкурсе заявлены «Снега больше не будет»Малгожаты Шумовской с Алеком Утгоффом, «Ночь в Хайфе» израильского режиссера Амоса Гитая, который является многократным призером Венецианского кинофестиваля, «Жена шпиона» японца Киёси Куросавы, «Сестры Малакузо» итальянской театральной постановщицы Эммы Данте, «Ночь» документалиста Джанфранко Рози. Также свои фильмы представят китаянка Хлоя Чжао, немка Юлия фон Хайнц, Чайтанья Тамхане из Индии и другие.
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