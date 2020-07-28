ревью

Новости кино Объявлена программа Венецианского кинофестиваля За «Золотого льва» поборются 18 картин, 8 из которых сняты женщинами.

Ролики фильмов «Мы те, кто мы есть» История об отношениях 14-летних Фрейзера и Кейтлин, которые вместе с родителями живут на американской военной базе в Италии.

Ролики фильмов «Пока свадьба не разлучит нас» Организатор свадеб только нашла мужчину мечты, но проблема в том, что у него уже есть невеста.

Обзор сериалов Сколько людей, столько и мнений: читатели Кино-Театра.Ру о сериале «Серебряный бор» Как оценивают зрители выходящий в повторный эфир проект Первого канала