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Объявлена программа Венецианского кинофестиваля

28 июля
2020 год

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28 июля 2020
Организаторы 77-го Венецианского кинофестиваля объявили программу смотра, который пройдет с 2 по 12 сентября. В этом году из-за пандемии количество фильмов-участников сократилось до 18. Из них 8 картин сняты женщинами.

Объявлена программа Венецианского кинофестиваля
фото: www.labiennale.org

В конкурсе заявлены «Снега больше не будет» Малгожаты Шумовской с Алеком Утгоффом, «Ночь в Хайфе» израильского режиссера Амоса Гитая, который является многократным призером Венецианского кинофестиваля, «Жена шпиона» японца Киёси Куросавы, «Сестры Малакузо» итальянской театральной постановщицы Эммы Данте, «Ночь» документалиста Джанфранко Рози. Также свои фильмы представят китаянка Хлоя Чжао, немка Юлия фон Хайнц, Чайтанья Тамхане из Индии и другие.

За «Золотого льва» поборется историческая драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи». А в программе независимой секции смотра авторского кино «Дни Венеции» Россию представят «Конференция» Ивана И. Твердовскиого и «Китобой» Филиппа Юрьева, о которых было объявлено ранее.

На приз конкурсной программы «Горизонты» в этом году претендует фильм казахстанского режиссера Адильхана Ержанова «Желтая кошка».
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