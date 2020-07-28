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«Северный ветер» Ренаты Литвиновой выйдет на экраны 26 ноября

28 июля
2020 год

Новости кино >>
28 июля 2020
Фильм Ренаты Литвиновой «Северный ветер» выйдет на экраны 26 ноября 2020-го. Об этом сообщает пресс-служба компании Sony Pictures, которая занимается прокатом картины.

«Северный ветер» Ренаты Литвиновой выйдет на экраны 26 ноября
фото: Пресс-служба Sony Pictures

Действие развернется во времена, когда на Земле царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви. Они были всесильны, и любое их желание исполнялось, но в один миг все изменилось. И начался хаос.

Литвинова исполнила одну из главных ролей в своей сказочной ленте. В актерский состав также вошли Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов, Манана Татибадзе, Кирилл Трубецкой, Хибла Герзмава в роли Оперной Дивы и другие. Музыку для «Северного ветра» написала Земфира.

«Северный ветер» Ренаты Литвиновой выйдет на экраны 26 ноября
фото: Пресс-служба Sony Pictures

«Это фильм о том единственном часе, который дан любому человеку, в котом он сильнее смерти — час этот даётся раз в жизни и нужно его не упустить. Как коротка жизнь и как она бессмысленна без любви», — отмечает Литвинова.
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«Северный ветер» Ренаты Литвиновой выйдет на экраны 26 ноября фотографии
«Северный ветер» Ренаты Литвиновой выйдет на экраны 26 ноября фотографии
«Северный ветер» Ренаты Литвиновой выйдет на экраны 26 ноября фотографии
«Северный ветер» Ренаты Литвиновой выйдет на экраны 26 ноября фотографии
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