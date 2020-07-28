«Северный ветер» Ренаты Литвиновой выйдет на экраны 26 ноября

Фильм Ренаты Литвиновой«Северный ветер» выйдет на экраны 26 ноября 2020-го. Об этом сообщает пресс-служба компании Sony Pictures, которая занимается прокатом картины.
фото: Пресс-служба Sony Pictures
Действие развернется во времена, когда на Земле царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви. Они были всесильны, и любое их желание исполнялось, но в один миг все изменилось. И начался хаос.
«Это фильм о том единственном часе, который дан любому человеку, в котом он сильнее смерти — час этот даётся раз в жизни и нужно его не упустить. Как коротка жизнь и как она бессмысленна без любви», — отмечает Литвинова.
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