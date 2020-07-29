Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

START выпустит документальный проект «Хватит!» о домашнем насилии

29 июля
2020 год

Новости кино >>
29 июля 2020
Видеосервис START выпустит мини-сериал «Хватит!», первый из шести эпизодов которого будет доступен 5 августа. Ведущими первого оригинального документального проекта платформы станут актер Владимир Мишуков и журналистка Настя Красильникова, сообщает пресс-служба сервиса.

START выпустит документальный проект «Хватит!» о домашнем насилии
фото: Пресс-служба видеосервиса START

Сериал-исследование будет посвящен реальным историям женщин, переживших насилие в разных ситуациях – на работе, в роддоме, дома, во взрослом и детском возрасте. Откровенные рассказы и цифры станут поводом для разговора, в котором мужчина и женщина наконец-то услышат друг друга. И смогут сказать то, о чем раньше молчали. В каждой серии «Хватит!» будет рассмотрен отдельный аспект насилия.

«В нашей стране, где традиции патриархального тоталитаризма до сих пор сильны, нужно быть всегда начеку. На протяжении истории человечества, в силу физиологических различий, насилие мужчины над женщиной совершалось как само собой разумеющееся. Мириться с этим сегодня просто уже нельзя. Произошли тектонические сдвиги в мировой культуре, науке и экономике, благодаря которым люди, конкретно женщины и дети, уже могут быть более самостоятельными и независимыми от людей, привыкших в этой жизни решать всё за счет своих мускулов. Я понимаю и поддерживаю активистов феминистского движения, отстаивающих элементарные права», – говорит Владимир Мишуков.



Около полугода назад Настя Красильникова, журналистка и создательница Telegram-канала «Дочь разбойника» о «приключениях» сексизма в российских медиа и рекламе, обратилась к своим читательницам с предложением прислать ей свои истории, связанные с насилием. Более 300 человек откликнулись и прислали письма. По словам Насти, «чем больше мы говорим о том, что проблема насилия существует, тем больше шансов, что со временем эта ужасная патриархальная система начнет меняться и трещать. Она уже сейчас меняется и трещит, это видно по кейсу Регины Тодоренко».

Серии «Хватит!» будут выходить по одной в неделю по средам на START и сайте документального кинотеатра Nonfiction.film , который стал соавтором проекта вместе со студией «Амурские волны».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Регина Тодоренко оказалась в центре скандала из-за высказываний о домашнем насилии
Поиск по меткам
START
персоны
Владимир Мишуков
фильмы
Хватит!

анонс

Как снимали войну. Выпуск 6

Скорбим

Гражина Баландите
27 июля ушла из жизни актриса Гражина Баландите.
Оливия де Хэвилленд
25 июля ушла из жизни актриса Оливия де Хэвилленд.

День рождения >>

Сергей Горобченко
Лев Золотухин
Павел Кадочников
Алексей Литвиненко (II)
Алексей Матошин
Лидия Милюзина
Карим Мирхадиев
Андрей Смелов
Витаутас Томкус
Вячеслав Чепурченко
Жан-Юг Англад
Теда Бара
Клара Боу
Павел Вильчак
Стивен Дорфф
Рэйчел Майнер
Гордон Митчелл
все родившиеся 29 июля >>

Афиша кино >>

Фея
драма, фэнтези
Россия, 2020
Мой шпион
боевик, комедия, семейное кино
США, Канада, 2019
Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
О бесконечности
арт-хаус, драма
Швеция, Норвегия, Германия, 2019
Побег из Претории
триллер
Австралия, Великобритания, 2020
Артур и Мерлин: Рыцари Камелота
боевик, исторический фильм, приключения
Великобритания, 2020
Лесси. Возвращение домой
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2020
Отдай свою душу
мистика, фильм ужасов, фэнтези
ЮАР, 2019
Русалка в Париже
комедия, мелодрама, фэнтези, экранизация
Франция, 2020
Хэппи-энд
комедия
Россия, 2020
#Яздесь
комедия, мелодрама
Бельгия, Франция, Южная Корея, 2019
Махинаторы
драма, комедия, криминальный фильм
Великобритания, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен