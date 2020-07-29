START выпустит документальный проект «Хватит!» о домашнем насилии

Видеосервис START выпустит мини-сериал «Хватит!», первый из шести эпизодов которого будет доступен 5 августа. Ведущими первого оригинального документального проекта платформы станут актер Владимир Мишуков и журналистка Настя Красильникова, сообщает пресс-служба сервиса.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
Сериал-исследование будет посвящен реальным историям женщин, переживших насилие в разных ситуациях – на работе, в роддоме, дома, во взрослом и детском возрасте. Откровенные рассказы и цифры станут поводом для разговора, в котором мужчина и женщина наконец-то услышат друг друга. И смогут сказать то, о чем раньше молчали. В каждой серии «Хватит!» будет рассмотрен отдельный аспект насилия.
«В нашей стране, где традиции патриархального тоталитаризма до сих пор сильны, нужно быть всегда начеку. На протяжении истории человечества, в силу физиологических различий, насилие мужчины над женщиной совершалось как само собой разумеющееся. Мириться с этим сегодня просто уже нельзя. Произошли тектонические сдвиги в мировой культуре, науке и экономике, благодаря которым люди, конкретно женщины и дети, уже могут быть более самостоятельными и независимыми от людей, привыкших в этой жизни решать всё за счет своих мускулов. Я понимаю и поддерживаю активистов феминистского движения, отстаивающих элементарные права», – говорит Владимир Мишуков.
Около полугода назад Настя Красильникова, журналистка и создательница Telegram-канала «Дочь разбойника» о «приключениях» сексизма в российских медиа и рекламе, обратилась к своим читательницам с предложением прислать ей свои истории, связанные с насилием. Более 300 человек откликнулись и прислали письма. По словам Насти, «чем больше мы говорим о том, что проблема насилия существует, тем больше шансов, что со временем эта ужасная патриархальная система начнет меняться и трещать. Она уже сейчас меняется и трещит, это видно по кейсу Регины Тодоренко».
Серии «Хватит!» будут выходить по одной в неделю по средам на START и сайте документального кинотеатра Nonfiction.film , который стал соавтором проекта вместе со студией «Амурские волны».
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