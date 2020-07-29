Ольга Кузьмина, Даниил Вахрушев и Юлия Михалкова сняли «Сториз» для СТС

Героями сериала станут сумасшедшая экоактивистка, находчивый алкоголик, судья с приговором за слишком долгое аудиосообщение, блогер-бабушка и малышка-коуч, московские фифы, назойливая бывшая, врач с идеальным почерком и другие. В актерский состав проекта также вошли Антон Лирник, Дмитрий Колчин, Игорь Чехов, Олег Верещагин.
«Каждый скетч — это отдельная, самостоятельная история. И мне нравится, что за одну смену я примеряю десятки разных образов. Динамично, непредсказуемо, эффектно! Это такой подарок для актёра, когда в одном проекте можешь прожить и показать большое количество характеров и судеб», — поделилась Ольга Кузьмина.
фото: Пресс-служба СТС
Перевоплощаться актерам помогали костюмы разных профессий и эпох. Они примерили наряды врача, полицейского, судьи, заключённого, курьера, Ромео и Джульетты и десятки других образов. По словам художника по костюмам Надины Ежиной, сложнее всего было найти платья именно 1870-1880-х годов.
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