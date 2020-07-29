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Никита Волков снова связался с «Трудными подростками»

29 июля
2020 год

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29 июля 2020
В Москве начались съемки продолжения сериала «Трудные подростки». Главную роль вновь исполнит Никита Волков, сообщает пресс-служба платформы more.tv, где этой осенью состоится премьера новых эпизодов.

Никита Волков снова связался с «Трудными подростками»
фото: Пресс-служба more.tv

К актерскому составу присоединятся и новые артисты. По словам креативного продюсера проекта Алексея Воробьева, в продолжении появится юный герой, который «расшатает устоявшуюся идиллию между подростками и взрослыми». Эту важную роль исполнит выпускник Школы-студии МХАТ Сергей Новосад. Кроме того, во втором сезоне появятся Наталья Бардо и блогер и бывший профессиональный футболист Евгений Савин. Подростков сыграют молодые актеры – Виталий Андреев, Глеб Калюжный, Владимир Гарцунов, Анастасия Крылова, Тимофей Елецкий, Мила Ершова, Алёна Швиденкова и дебютант Святослав Рогожан, студент Мастерской Константина Райкина. Режиссерское кресло вновь займет Рустам Ильясов.

Создатели отметили, что во втором сезоне Антон Ковалев попробует сколотить из трудных подростков футбольную команду. Он надеялся, что после событий первого сезона найти общий язык с ребятами будет гораздо проще. Но он забыл, с кем связался. Подростки вновь окунут его в свои проблемы, которые стали только серьёзнее.

Никита Волков снова связался с «Трудными подростками»
фото: Пресс-служба more.tv

Первые «Трудные подростки» вышли в конце октября 2019-го, несколько раз оказывались в трендах YouTube и собрали более 40 миллионов просмотров на more.tv, в сообществах «ВКонтакте» и на YouTube. Сериал стал также лауреатом российский премии в области вэб-индустрии в номинации «Выбор прессы: Лучший интернет-сериал». По сюжету популярный футболист Антон Ковалёв (Никита Волков), отсидевший два года в тюрьме за пьяный дебош в кафе, выходит на свободу. Репутация «сбитого летчика» не позволяет ему продолжить любимое дело и получить престижную работу. Некогда воспитывавший Антона глава центра трудных подростков Герман (Александр Лыков) предлагает ему место в центре, чтобы подготовить непростых ребят к местной Олимпиаде. От безысходности Ковалев соглашается на предложение, но даже не представляет, насколько сложно будет найти общий язык с ребятами и какое важное место они могут занять в его жизни.
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Никита Волков снова связался с «Трудными подростками» фотографии
Никита Волков снова связался с «Трудными подростками» фотографии
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