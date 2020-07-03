Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Завершились съёмки мелодрамы «После зимы»

3 июля
2020 год

Новости кино >>
3 июля 2020
На телеканале «Dомашний» завершились съёмки четырёхсерийной мелодрамы «После зимы». Главные роли в мини-сериале исполнили Дарья Волга и Прохор Дубравин, уточняет пресс-служба канала.

По сюжету на медсестру Ольгу Грабину в один день свалились сразу все неприятности. Сначала она чуть не попала под машину, потом её уволили из клиники, а затем выяснилось, что муж ей изменяет, дочка Лера беременна, а другая – Варя – собирается стать актрисой вместо запланированного поступления в медицинский. Ольга пытается привыкнуть жить одна и найти новую работу. А ещё нужно поддержать и помирить дочек, решить их проблемы и принять их выбор, не дать корыстной любовнице мужа отобрать имущество, полагающееся Варе и Лере. И, самое сложное, понять себя и решиться – подать на развод или попытаться вернуть мужа. За всеми этими заботами она не сразу замечает, что в её жизни уже появился человек, который сможет вернуть весну в её жизнь.

Завершились съёмки мелодрамы «После зимы»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По словам режиссёра Алины Бухтияровой, «название говорит само за себя: после зимы всегда наступает весна. Это оптимистичная история о том, что никогда не нужно отчаиваться. Нельзя сдаваться, надо доверять Вселенной, жизни, людям, и действовать. Не стоит бояться перемен, особенно тех, которые невозможно остановить. К моменту объявления карантина мы успели отснять ровно половину материала. Стартовали в марте, когда на улице было холодно, а продолжили в летнюю жару. Когда съёмочная группа ходила по площадке в футболках и шортах, а актёры снимались в куртках и пальто».

В сериале также сыграли Сергей Коршиков, Анна Сердюк, Полина Носыхина, Максим Девизоров, Елена Светлицкая, Наталья Дорошенко, Татьяна Юрикова, Денис Капустин и другие актёры.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Мария Пирогова стала «Идеалисткой»
Анастасия Иванова стала известным дизайнером одежды
Сериал «Нарушая правила» с Еленой Шиловой откроет новую линейку мелодрам на «Домашнем»
Поиск по меткам
Домашний
персоны
Дарья ВолгаМаксим ДевизоровНаталья ДорошенкоПрохор ДубравинДенис КапустинСергей КоршиковПолина НосыхинаЕлена СветлицкаяАнна СердюкТатьяна Юрикова
фильмы
После зимы

фотографии >>
Завершились съёмки мелодрамы «После зимы» фотографии
Завершились съёмки мелодрамы «После зимы» фотографии
Завершились съёмки мелодрамы «После зимы» фотографии
Завершились съёмки мелодрамы «После зимы» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Как снимали войну. Выпуск 3

Скорбим

Виктор Проскурин
30 июня ушёл из жизни актёр Виктор Проскурин.

День рождения >>

Анна Андрусенко
Сергей Бадюк
Геннадий Корольков
Анна Михайловская
Евгения Нохрина
Денис Рожков
Алексей Серебряков
Наталья Тенякова
Анастасия Тюнина
Гедеон Буркхард
Том Круз
Ян Махульский
Конни Нильсен
Людивин Санье
Шоуни Смит
Томми Фланаган
все родившиеся 3 июля >>

Афиша кино >>

Мисс Плохое поведение
драма, комедия, экранизация
Великобритания, 2020
#Яздесь
комедия, мелодрама
Бельгия, Франция, Южная Корея, 2019
Мой шпион
боевик, комедия, семейное кино
США, Канада, 2019
Побег из Претории
триллер
Австралия, Великобритания, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен