Завершились съёмки мелодрамы «После зимы»

На телеканале «Dомашний» завершились съёмки четырёхсерийной мелодрамы «После зимы». Главные роли в мини-сериале исполнили Дарья Волга и Прохор Дубравин, уточняет пресс-служба канала.
По сюжету на медсестру Ольгу Грабину в один день свалились сразу все неприятности. Сначала она чуть не попала под машину, потом её уволили из клиники, а затем выяснилось, что муж ей изменяет, дочка Лера беременна, а другая – Варя – собирается стать актрисой вместо запланированного поступления в медицинский. Ольга пытается привыкнуть жить одна и найти новую работу. А ещё нужно поддержать и помирить дочек, решить их проблемы и принять их выбор, не дать корыстной любовнице мужа отобрать имущество, полагающееся Варе и Лере. И, самое сложное, понять себя и решиться – подать на развод или попытаться вернуть мужа. За всеми этими заботами она не сразу замечает, что в её жизни уже появился человек, который сможет вернуть весну в её жизнь.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По словам режиссёра Алины Бухтияровой, «название говорит само за себя: после зимы всегда наступает весна. Это оптимистичная история о том, что никогда не нужно отчаиваться. Нельзя сдаваться, надо доверять Вселенной, жизни, людям, и действовать. Не стоит бояться перемен, особенно тех, которые невозможно остановить. К моменту объявления карантина мы успели отснять ровно половину материала. Стартовали в марте, когда на улице было холодно, а продолжили в летнюю жару. Когда съёмочная группа ходила по площадке в футболках и шортах, а актёры снимались в куртках и пальто».
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