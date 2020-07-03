Юлия Пересильд исцелит «Молоком» душевные раны Гоши Куценко и Андрея Бурковского

«Об этом сценарии я знаю уже три года. Мы с Кареном уже тогда хотели, чтобы фильм был. Меня привлекло то, что сценарий затрагивает тему нехватки любви. Если бы с детства этой любви было достаточно, то, возможно, по-другому складывалась бы наша жизнь. Сам по себе сюжет истории нестандартный, это что-то новое, очень много цепляющих парадоксальных вещей. Читая сценарий, я думала "Ого! А как же это сыграть?". В этот момент сразу становится интересно и хочется за такие истории браться. Потому что мы все в поисках необычных фантазийных историй, как эта. У нас отлично проходят съёмки. Это лучшее время после выхода из пандемии, мы все очень соскучилась, почти со всеми очень хорошо знакомы. С Кареном мы сделали уже четыре картины и каждый раз вновь искали встречи. Несмотря на перчатки, маски, бактерицидные лампы, мы занимаемся творчеством, мы не спешим, много экспериментируем и пробуем, пытаемся найти уникальный язык», – рассказала Юлия Пересильд.
В центре событий окажется жительница Кировска Зоя (Пересильд), чья жизнь идёт своим чередом. Только вот привычные для жителей периферийного городка северные сияния вдруг как-то странно начинают влиять на героиню. Несмотря на врачебный диагноз – бесплодие, из её груди начинает идти чудодейственное молоко, способное залечивать душевные раны людей. Все, кого не «долюбили» в детстве их родители, теперь имеют надежду на исцеление: её гражданский муж Серёжа (Бурковский); укравший из зоопарка двух пингвинов и поселивший их у Зои в ванной подросток (Эрик Панич), испытывающий судьбу ездой на крышах поездов; тираничный отец (Куценко) девочки Тани и даже эксгибиционист (Колокольников), годами пугавший женщин в парке и страдающий от этого. Но прежде чем Зоя примет на себя миссию спасителя, ей предстоит сделать сложный выбор, ведь оказывается, что эффект от её молока бывает совершенно непредсказуем.
фото: пресс-служба фильма
«Эта идея пришла мне в голову, когда для меня стала очевидна взаимосвязь между любовью, вложенной в нас в детстве, и тем, насколько в дальнейшем у нас будет счастливая жизнь, – вспоминает сценарист Екатерина Мавроматис. – Я видела много примеров того, что людям, которым не хватило любви (в первую очередь материнской), в жизни приходится гораздо сложнее. А в нашей стране, к сожалению, из-за исторических событий 20 века и коллективной травмы, большая часть людей оказалась лишённой необходимого в детстве тепла. Когда у меня появились дети, мне стало особенно тяжело видеть последствия этой колоссальной нехватки, и родилась фантазия о чуде – о средстве, которое могло бы моментально сделать взрослого человека таким, каким он был бы, если бы в детстве получил достаточно любви».
Сюжет комедийного и парадоксального фильма глубоко затрагивает не только тему недолюбленности, но и одиночества. Каждый герой обладает своей личной, сложной историей. За маской грубости, замкнутости, безумия и авантюризма скрываются неразрешенные проблемы, только усиливающие внутренний конфликт героев. По словам Карена Оганесяна, он очень давно «ждал женскую историю с интересной женской героиней в центре. Несмотря на то, что это фильм-притча, в нём очень много юмора. Мы с Юлей Пересильд очень переживали, как найти тональность, которая не нарушит тот оригинальный язык, который создала Екатерина Мавроматис – волшебный мир и это условное «молоко», подразумевающее материнскую любовь. Сейчас, после пандемии, в этой картине есть дух надежды и любви, который должен вдохновить зрителя. Мне хочется, чтобы это было человеческое кино. Я специально не стал усиливать драматическую составляющую, мне кажется эту историю нужно рассказывать легко. Чтобы кино было понятным. Чтобы человек вышел из кинотеатра и мог твердо сказать, о чём фильм. Для меня есть только один жанр – человеческий».
фото: пресс-служба фильма
Юрий Колокольников, играющий маммолога-эксгибициониста, считает редким явлением и огромной радостью чтение сценария, «в котором бытовая составляющая человеческого существования возведена в метафору, и на этом стыке происходит удивительные метаморфозы. Мне лично в киноповествовании всегда хочется "сказки". Мне всегда хочется какого-то фильтра. Всегда хочется быт превратить в поэзию. "Молоко" – это тот самый случай, когда реальная действительность соприкасается с, казалось бы, совершенно абсурдной парадигмой. И именно в этот момент происходит то самое волшебство, за которым мы идём в кинотеатры».
обсуждение >>