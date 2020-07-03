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Юлия Пересильд исцелит «Молоком» душевные раны Гоши Куценко и Андрея Бурковского

3 июля
2020 год

Новости кино >>
3 июля 2020
Стартовали съёмки новой работы Карена Оганесяна «Молоко», за производство которой отвечают кинокомпании «Карго» и IRSNA media. Роли в картине, основанной на сценарии Екатерины Мавроматис, исполняют Юлия Пересильд, Гоша Куценко, Андрей Бурковский, Юрий Колокольников и Елена Валюшкина. Съёмки пройдут летом и осенью в Москве и Кировске. Об этом сообщает пресс-служба фильма.

Юлия Пересильд исцелит «Молоком» душевные раны Гоши Куценко и Андрея Бурковского
фото: пресс-служба фильма

«Об этом сценарии я знаю уже три года. Мы с Кареном уже тогда хотели, чтобы фильм был. Меня привлекло то, что сценарий затрагивает тему нехватки любви. Если бы с детства этой любви было достаточно, то, возможно, по-другому складывалась бы наша жизнь. Сам по себе сюжет истории нестандартный, это что-то новое, очень много цепляющих парадоксальных вещей. Читая сценарий, я думала "Ого! А как же это сыграть?". В этот момент сразу становится интересно и хочется за такие истории браться. Потому что мы все в поисках необычных фантазийных историй, как эта. У нас отлично проходят съёмки. Это лучшее время после выхода из пандемии, мы все очень соскучилась, почти со всеми очень хорошо знакомы. С Кареном мы сделали уже четыре картины и каждый раз вновь искали встречи. Несмотря на перчатки, маски, бактерицидные лампы, мы занимаемся творчеством, мы не спешим, много экспериментируем и пробуем, пытаемся найти уникальный язык», – рассказала Юлия Пересильд.

В центре событий окажется жительница Кировска Зоя (Пересильд), чья жизнь идёт своим чередом. Только вот привычные для жителей периферийного городка северные сияния вдруг как-то странно начинают влиять на героиню. Несмотря на врачебный диагноз – бесплодие, из её груди начинает идти чудодейственное молоко, способное залечивать душевные раны людей. Все, кого не «долюбили» в детстве их родители, теперь имеют надежду на исцеление: её гражданский муж Серёжа (Бурковский); укравший из зоопарка двух пингвинов и поселивший их у Зои в ванной подросток (Эрик Панич), испытывающий судьбу ездой на крышах поездов; тираничный отец (Куценко) девочки Тани и даже эксгибиционист (Колокольников), годами пугавший женщин в парке и страдающий от этого. Но прежде чем Зоя примет на себя миссию спасителя, ей предстоит сделать сложный выбор, ведь оказывается, что эффект от её молока бывает совершенно непредсказуем.

Юлия Пересильд исцелит «Молоком» душевные раны Гоши Куценко и Андрея Бурковского
фото: пресс-служба фильма

«Эта идея пришла мне в голову, когда для меня стала очевидна взаимосвязь между любовью, вложенной в нас в детстве, и тем, насколько в дальнейшем у нас будет счастливая жизнь, – вспоминает сценарист Екатерина Мавроматис. – Я видела много примеров того, что людям, которым не хватило любви (в первую очередь материнской), в жизни приходится гораздо сложнее. А в нашей стране, к сожалению, из-за исторических событий 20 века и коллективной травмы, большая часть людей оказалась лишённой необходимого в детстве тепла. Когда у меня появились дети, мне стало особенно тяжело видеть последствия этой колоссальной нехватки, и родилась фантазия о чуде – о средстве, которое могло бы моментально сделать взрослого человека таким, каким он был бы, если бы в детстве получил достаточно любви».

Сюжет комедийного и парадоксального фильма глубоко затрагивает не только тему недолюбленности, но и одиночества. Каждый герой обладает своей личной, сложной историей. За маской грубости, замкнутости, безумия и авантюризма скрываются неразрешенные проблемы, только усиливающие внутренний конфликт героев. По словам Карена Оганесяна, он очень давно «ждал женскую историю с интересной женской героиней в центре. Несмотря на то, что это фильм-притча, в нём очень много юмора. Мы с Юлей Пересильд очень переживали, как найти тональность, которая не нарушит тот оригинальный язык, который создала Екатерина Мавроматис – волшебный мир и это условное «молоко», подразумевающее материнскую любовь. Сейчас, после пандемии, в этой картине есть дух надежды и любви, который должен вдохновить зрителя. Мне хочется, чтобы это было человеческое кино. Я специально не стал усиливать драматическую составляющую, мне кажется эту историю нужно рассказывать легко. Чтобы кино было понятным. Чтобы человек вышел из кинотеатра и мог твердо сказать, о чём фильм. Для меня есть только один жанр – человеческий».

Юлия Пересильд исцелит «Молоком» душевные раны Гоши Куценко и Андрея Бурковского
фото: пресс-служба фильма

Юрий Колокольников, играющий маммолога-эксгибициониста, считает редким явлением и огромной радостью чтение сценария, «в котором бытовая составляющая человеческого существования возведена в метафору, и на этом стыке происходит удивительные метаморфозы. Мне лично в киноповествовании всегда хочется "сказки". Мне всегда хочется какого-то фильтра. Всегда хочется быт превратить в поэзию. "Молоко" – это тот самый случай, когда реальная действительность соприкасается с, казалось бы, совершенно абсурдной парадигмой. И именно в этот момент происходит то самое волшебство, за которым мы идём в кинотеатры».
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Юлия Пересильд исцелит «Молоком» душевные раны Гоши Куценко и Андрея Бурковского фотографии
Юлия Пересильд исцелит «Молоком» душевные раны Гоши Куценко и Андрея Бурковского фотографии
Юлия Пересильд исцелит «Молоком» душевные раны Гоши Куценко и Андрея Бурковского фотографии
Юлия Пересильд исцелит «Молоком» душевные раны Гоши Куценко и Андрея Бурковского фотографии
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