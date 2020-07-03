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Объявлены имена победителей Уральского питчинга дебютантов

3 июля
2020 год

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3 июля 2020
В рамках Всероссийского питчинга дебютантов и кинофестиваля Unknown Film Festival в онлайн-формате прошёл Уральский питчинг дебютантов-2020. Его организаторами выступили Союз кинематографистов России, Отдел по молодёжной политике Союза кинематографистов России, Свердловская организация Союза кинематографистов России, Дирекция Unknown Film Festival при поддержке Фонда президентских грантов, Национального фонда поддержки правообладателей, компании Canon и Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

Объявлены имена победителей Уральского питчинга дебютантов
фото: facebook.com

Согласно пресс-службе отдела по молодёжной политике Союза кинематографистов России, в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране презентации проектов и образовательные мероприятия прошли в безопасном онлайн-формате прямых трансляций на платформе Zoom. По итогам защиты участников шорт-листа Экспертный совет во главе с председателем Александром Велединским выбрал лучшие проекты, авторы которых получили денежные сертификаты и специальные призы от членов жюри и партнёров питчинга.

Победителем стало «Уличное освещение» Владислава Иконникова о человеке с синдромом Дауна, который работает в диспетчерской, где включает и выключает уличный свет. Работа получила 500 тысяч рублей от Союза кинематографистов России и Фонда президентских грантов, продюсерскую консультацию от креативного директора телеканала ТНТ Гавриила Гордеева, консультацию по продвижению от генерального директора агентства Vostok Янны Буряк, редакторскую разработку от кинокомпании СТВ, техническую поддержку от кинокомпании Мотов Синема, производственную поддержку от кинокомпании Red Peppers, сценарную консультацию Евгения Шелякина и художественное руководство Велединского.

Объявлены имена победителей Уральского питчинга дебютантов
фото: facebook.com

Документальному фильму «Нажми на кнопку», основанному на сценарии Полины Карагерги и рассказывающему несколько историй о техно-комьюнити музыкантов, перформеров и фанатов рейва, достались поддержка от Молодёжного центра Союза кинематографистов для участия в грантовых конкурсах и продюсерская консультация от генерального директора компании Monumental pictures Полины Шлихт. Игровой «Маленький принц» Сергея Роя о мальчике, который мечтает стать актёром, но стесняется признаться в этом отцу-полицейскому, будет поддержан Молодёжным центром Союза кинематографистов России для участия в грантовых конкурсах, изданием Кино-Театр.ру в части информационного и промо партнёрства, компанией СТВ на этапе редакторской разработки и компанией Синелаб на стадии постпродакшн.

Редакторскую разработку от компании СТВ также получат «Могло быть смешнее» Владислава Грайна, рассказывающий историю отца семьи, который попал во временную петлю из-за неразрешённого конфликта с дочерью, и «Звонок» – история, написанная сценаристом Александрой Патокиной на основе реальных событий, в которых учитель следует командам полицейского по телефону, убеждающего её в том, что у одного из учеников хранятся наркотики. Продюсерская консультация от Гавриила Гордеева досталась проектам «Как бабушка умирать ездила» Юрия Чалова о пожилом одиноком человеке, которого не замечает собственный сын, и «Могло быть смешнее». Продюсерскую консультацию от Полины Шлихт получат «Ревдинская рабочая» по сценарию Кирилла Верхозина об успешной московской журналистке, феминистке и активистке, которая волей случая устраивается в провинциальную газету и открывает для себя новый мир, и «Звонок». Определяло победителей экспертное жюри, в чей состав вошли режиссёры, сценаристы, продюсеры, дистрибуторы и редакторы крупных московских и уральских компаний.

Объявлены имена победителей Уральского питчинга дебютантов
фото: facebook.com

Помимо непосредственной защиты кинопроектов молодыми кинематографистами и тренинга для участников питчинга, который провёл директор Молодёжного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин, в рамках образовательной программы прошли мастер-классы от известных кинематографистов и экспертов питчинга. Режиссёр Алексей Федорченко дал мастер-класс «Документальная достоверность в игровом кино». Главный редактор кинокомпании «СТВ» Александр Архипов и редактор Анна Андрушевич провели практический мастер-класс для начинающих сценаристов «Как написать жанровый сценарий?» и поделились личными профессиональными лайфхаками. В завершение образовательной программы питчинга продюсер Наталья Мокрицкая провела мастер-класс для молодых кинематографистов «Взаимодействие продюсера и дебютанта», рассказала о своём опыте работы с начинающими и именитыми режиссёрами, поделилась инсайтами, как молодой автор может привлечь крупных продюсеров и кинокомпании к сотрудничеству, и ответила на вопросы зрителей.
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Объявлены имена победителей Уральского питчинга дебютантов фотографии
Объявлены имена победителей Уральского питчинга дебютантов фотографии
Объявлены имена победителей Уральского питчинга дебютантов фотографии
Объявлены имена победителей Уральского питчинга дебютантов фотографии
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