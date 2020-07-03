«Бивис и Баттхед» уделают современного зрителя

Майк Джадж
вернёт на малые экраны персонажей своего культового анимационного сериала «Бивис и Баттхед
», уверяет Variety
.
Аниматор разрабатывает два новых сезона для телеканала Comedy Central. Это будет перезапуск с отличной от оригинала анимацией. Джадж выступит автором сценария и режиссёром, а также подарит голоса обоим персонажам. Кроме того, ему дали зелёный свет на создание спин-оффа и спецвыпусков.
По словам Джаджа, «похоже, сейчас самое правильное время, чтобы снова подурачиться»
, что довольно сложно представить в эпоху толерантности и политкорректности.
Оригинал стартовал на американском телевидении в 1993 году и продержался восемь сезонов. В 1996-м по его горячим следам вышел полнометражный мультфильм «Бивис и Баттхед уделывают Америку
».
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