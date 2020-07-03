Алина Ланина стала первой женщиной-криминалистом в царской России

Завершились съёмки и монтажно-тонировочный период 32-серийного исторического детектива «Формула преступления» с Алиной Ланиной в главной роли. Премьера сериала состоится на Первом канале, уточняет пресс-служба телекомпании «Мостелефильм Дистрибьюшн», ответственной за его производство.
Действие «Формулы преступления» разворачивается в Санкт-Петербурге 1896 года. Анастасия Ардашникова (Ланина) – первая женщина, получившая диплом юридического факультета Сорбонны, – возвращается из Франции на родину. Она обладает широкими познаниями в передовых, практически неизвестных в России, методах расследования и полна надежд стать криминалистом. Её профессиональный пыл находит понимание далеко не у всех. Окружение Анастасии уверено, что она занимается несвойственным женщине делом, а первый же опыт столкновения с российской сыскной полицией в лице пристава Тараса Петровича Смолокурова (Андрей Горбачёв) обнаруживает, как далека Анастасия от отечественных реалий. Тарас – человек, не разбирающийся в криминалистических тонкостях, предпочитающий до всего доходить собственным чутьём, ногами или кулаками. Привычка смолоду тереться среди простого люда выработала у него уникальное умение находить подход к любому, даже самому трудному собеседнику. На протяжении истории этому дуэту предстоит расследовать ряд таинственных преступлений. Не раз, проанализировав ход расследования, Тарас придёт к выводу, что не все иноземные штучки бессмысленны. А Анастасия постепенно откроет для себя простую истину: не всякое преступление можно подогнать под идеальную формулу.
«В работе над образом моей героини мы вместе с режиссёрами проекта отталкивались от того, что она – гений, головоломки сами решаются в её голове, нужно лишь подтолкнуть мысль. И именно эта гениальность ведёт её в несвойственную для женщин того времени профессию, в сугубо мужское общество полиции. При этом внутри она остаётся хрупкой, женственной, элегантной, нуждающейся в защите. Эти грани создают в сюжете и напряженность, и романтику, и комедийные ситуации», – рассказала о своей героине Алина Ланина.
Съёмки велись на протяжении десяти месяцев в Санкт-Петербурге. Среди городских локаций – Петропавловская крепость, набережные рек Фонтанки и Мойки, улицы и дворы-колодцы Васильевского острова. Также работа велась в реальных интерьерах города на Неве: залах Дома юристов, фортификационных сооружениях в Кронштадте, всевозможных квартирах-музеях. На базе киностудии «Кинополис» по плану художника Александра Загоскина были выстроены два павильона общей площадью более 2000 кв.м, в которых расположились основные объекты сериала.
По словам продюсера Андрея Тартакова, «снимать исторический проект всегда сложно. У творческой группы возникает большое количество задач, от качества решения которых зависит успех работы. Даже подход к выбору актёров в таких проектах несколько другой. Помимо так называемого "попадания в образ", нужно учитывать внешние данные актёров, которые должны соответствовать заявленной эпохе. Работа с гримом, костюмами, реквизитом, выбор локаций для съёмок – всё это накладывает дополнительные проблемы. Но когда удаётся их решить, ты чувствуешь себя абсолютно счастливым».
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