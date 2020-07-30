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Стартовали съёмки «Чемпиона мира» Алексея Сидорова о поединке Анатолия Карпова и Виктора Корчного

30 июля
2020 год

Новости кино >>
30 июля 2020
Режиссёр Алексей Сидоров приступил к съёмкам драмы «Чемпион мира» производства студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, телеканала «Россия 1», «Централ Партнершип» и Группы компаний ГПМ КИТ. В фильме снимаются Константин Хабенский, Иван Янковский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская и другие популярные актёры, уточняет пресс-служба ЦПШ.

Зрителей ожидает картина о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул – гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого матча.

Стартовали съёмки «Чемпиона мира» Алексея Сидорова о поединке Анатолия Карпова и Виктора Корчного
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

Сценарий к фильму написал сам режиссёр. За визуальную составляющую отвечают оператор-постановщик Михаил Милашин и художник-постановщик Сергей Агин. Продюсерская команда состоит из Леонида Верещагина, Антона Златопольского, Никиты Михалкова, Рафаела Минасбекяна и Сидорова. В создании картины принимает участие около 70 актёров, среди которых 15 иностранных артистов.

Съёмки пройдут с июля по март 2021 года на Филиппинах, в Таиланде, в Испании, в Голландии, а также в Москве и в Златоусте. Прокатчиком картины выступит кинокомпания «Централ Партнершип».
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