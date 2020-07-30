Стартовали съёмки «Чемпиона мира» Алексея Сидорова о поединке Анатолия Карпова и Виктора Корчного

Режиссёр
Алексей Сидоров
приступил к съёмкам драмы «
Чемпион мира
» производства студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, телеканала «Россия 1», «Централ Партнершип» и Группы компаний ГПМ КИТ. В фильме снимаются
Константин Хабенский
,
Иван Янковский
,
Владимир Вдовиченков
,
Виктор Добронравов
,
Виктор Сухоруков
,
Диана Пожарская
и другие популярные актёры, уточняет пресс-служба ЦПШ.
Зрителей ожидает картина о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира
Анатолием Карповым
и претендентом на этот титул – гроссмейстером
Виктором Корчным
, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого матча.
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»
Сценарий к фильму написал сам режиссёр. За визуальную составляющую отвечают оператор-постановщик
Михаил Милашин
и художник-постановщик
Сергей Агин
. Продюсерская команда состоит из
Леонида Верещагина
,
Антона Златопольского
,
Никиты Михалкова
,
Рафаела Минасбекяна
и Сидорова. В создании картины принимает участие около 70 актёров, среди которых 15 иностранных артистов.
Съёмки пройдут с июля по март 2021 года на Филиппинах, в Таиланде, в Испании, в Голландии, а также в Москве и в Златоусте. Прокатчиком картины выступит кинокомпания «Централ Партнершип».
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