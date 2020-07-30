«Ведьмак» обзаведётся приквелом о Сопряжении сфер

ревью

Новости кино Артур Смольянинов занялся поиском людей Вышла первая серия интерактивного четырёхсерийного веб-сериала «Найден_жив».

Новости кино Алексей Чадов дебютирует в режиссуре Актёр приступил к съёмкам фильма «Джон».

Интервью Михаил Гомиашвили: «Если сейчас не время для культуры, тогда зачем мы воюем?» Известный грузинский актер о съемках в российской комедии, театре, политике, идеальном режиссере и женском кино

Ролики фильмов «Атакан. Кровавая легенда» Группа студентов-историков спускается в подземелья Петербурга, чтобы найти легендарный проклятый камень, на котором язычники приносили человеческие жертвы.

Ролики фильмов «Новые мутанты». Трейлер №3 История о группе подростков со сверхспособностями, запертыми в учреждении, похожем на психиатрическую больницу.