«Ведьмак» обзаведётся приквелом о Сопряжении сфер

Во Вселенной «Ведьмака
», создаваемой Netflix, появится приквел, уверяет Deadline
.
Помимо шоу с Генри Кавиллом
и аниме
про Весемира, стриминговый сервис взялся за разработку сериала «Ведьмак: Происхождение крови
» (The Witcher: Blood Origin), посвящённого первым ведьмакам.
События приквела развернутся за 1200 лет до рождения Геральта из Ривии. Зрители окажутся свидетелями Сопряжения сфер, благодаря которому перемешались друг с другом миры людей, эльфов и монстров.
Спин-офф, чьи съёмки пройдут в Великобритании, будет состоять из шести эпизодов. Автор популярной фэнтези-серии Анджей Сапковский
выступит в качестве креативного консультанта. Шоураннером числится Лорен Шмидт Хиссрих
, работающая над оригиналом, чей второй сезон следует ожидать лишь в 2021 году.
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