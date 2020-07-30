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«Ведьмак» обзаведётся приквелом о Сопряжении сфер

30 июля
2020 год

Новости кино >>
30 июля 2020
Во Вселенной «Ведьмака», создаваемой Netflix, появится приквел, уверяет Deadline.

Помимо шоу с Генри Кавиллом и аниме про Весемира, стриминговый сервис взялся за разработку сериала «Ведьмак: Происхождение крови» (The Witcher: Blood Origin), посвящённого первым ведьмакам.

«Ведьмак» обзаведётся приквелом о Сопряжении сфер

События приквела развернутся за 1200 лет до рождения Геральта из Ривии. Зрители окажутся свидетелями Сопряжения сфер, благодаря которому перемешались друг с другом миры людей, эльфов и монстров.

Спин-офф, чьи съёмки пройдут в Великобритании, будет состоять из шести эпизодов. Автор популярной фэнтези-серии Анджей Сапковский выступит в качестве креативного консультанта. Шоураннером числится Лорен Шмидт Хиссрих, работающая над оригиналом, чей второй сезон следует ожидать лишь в 2021 году.
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