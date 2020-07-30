Альбан Иванов советует Ахмеду Силла не выходить из камеры

Кино-Театр.Ру
представляет премьеру отрывка французской комедии Варанта Суджяна
«Дружить по-русски!
» с Ахмедом Силла
, Альбаном Ивановым
и Жюдит Эль Зен
.
Если ты родился во Франции, но c «русской душой» — ты веришь в дружбу и всегда приходишь на помощь, можешь собрать пистолет-пулемёт ППШ с закрытыми глазами и готов на оскорбление ответить ударом в зубы… И даже если ты чистокровный француз, ты знаешь — русские своих не бросают!
По словам Ахмеда Силла, его персонаж Мика — «очаровательный мошенник. Как маленький камешек в ботинке. Если вы встретитесь с ним, он попытается вас облапошить, но так, чтобы вы не остались у разбитого корыта. Это такой маленький тумак, от которого больно, эдакий Кристоф Роканкур
(прим. — известный французский аферист). Он хочет всех обвести вокруг пальца. Но когда он, наконец, решает остепениться и вести мирную жизнь, его бывший сокамерник врывается в его реальность и всё переворачивает вверх дном».
«Это очень интересный персонаж, который так любит Россию, что просит называть себя Владимир Путин. Несмотря на брутальность моего героя, у него доброе сердце и впечатлительный характер, который не переносит невежливых людей и не терпит любой несправедливости! Мне очень нравилась его личность. Главной сложностью было передать эмоции при минимуме слов и выражать свои чувства лишь при помощи взглядов. Самым сложным было не улыбаться и постоянно поддерживать образ холодного персонажа. Иногда меня просто парализовало, и я уже не знал, нужно мне улыбаться или нет! Но я позволял Варанту направлять меня в моей роли и очень доволен результатом», —
рассказал о своём герое Албан Иванов.
В фильме также играют Кристиан Бюжо
, Давид Саллес
, Кристиан Мюло
, Мари Берто
, Кристоф Фавр
, Жонас Диналь
и другие актёры. В российский прокат «Дружить по-русски!» выйдет 1 августа.
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