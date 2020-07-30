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Альбан Иванов советует Ахмеду Силла не выходить из камеры

30 июля
2020 год

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30 июля 2020
Кино-Театр.Ру представляет премьеру отрывка французской комедии Варанта Суджяна «Дружить по-русски!» с Ахмедом Силла, Альбаном Ивановым и Жюдит Эль Зен.



Если ты родился во Франции, но c «русской душой» — ты веришь в дружбу и всегда приходишь на помощь, можешь собрать пистолет-пулемёт ППШ с закрытыми глазами и готов на оскорбление ответить ударом в зубы… И даже если ты чистокровный француз, ты знаешь — русские своих не бросают!

По словам Ахмеда Силла, его персонаж Мика — «очаровательный мошенник. Как маленький камешек в ботинке. Если вы встретитесь с ним, он попытается вас облапошить, но так, чтобы вы не остались у разбитого корыта. Это такой маленький тумак, от которого больно, эдакий Кристоф Роканкур (прим. — известный французский аферист). Он хочет всех обвести вокруг пальца. Но когда он, наконец, решает остепениться и вести мирную жизнь, его бывший сокамерник врывается в его реальность и всё переворачивает вверх дном».

Альбан Иванов советует Ахмеду Силла не выходить из камеры

«Это очень интересный персонаж, который так любит Россию, что просит называть себя Владимир Путин. Несмотря на брутальность моего героя, у него доброе сердце и впечатлительный характер, который не переносит невежливых людей и не терпит любой несправедливости! Мне очень нравилась его личность. Главной сложностью было передать эмоции при минимуме слов и выражать свои чувства лишь при помощи взглядов. Самым сложным было не улыбаться и постоянно поддерживать образ холодного персонажа. Иногда меня просто парализовало, и я уже не знал, нужно мне улыбаться или нет! Но я позволял Варанту направлять меня в моей роли и очень доволен результатом», — рассказал о своём герое Албан Иванов.

В фильме также играют Кристиан Бюжо, Давид Саллес, Кристиан Мюло, Мари Берто, Кристоф Фавр, Жонас Диналь и другие актёры. В российский прокат «Дружить по-русски!» выйдет 1 августа.
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Дружить по-русски!

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