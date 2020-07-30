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Алексей Чадов дебютирует в режиссуре

30 июля
2020 год

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30 июля 2020
В Москве стартовали съёмки дебютного фильма Алексея Чадова «Джон». Помимо режиссуры, актёр сам написал сценарий и играет главную роль. Компанию ему составят Кристина Асмус, Виктор Сухоруков, Артём Ткаченко, Виталий Кищенко и Джалил Асретов. Продюсером выступает Сергей Сельянов, за визуальную составляющую отвечают оператор Дмитрий Карначик и художник-постановщик Павел Новиков. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании СТВ, занимающейся производством ленты.

По сюжету Иван давно вернулся с войны. Но война не отпускает его: он продолжает в неё играть, что уже стоило ему отношений с женой, а теперь может стоить и жизни. Иван отправляется в Сирию под видом иностранного военного корреспондента по имени Джон.

Алексей Чадов дебютирует в режиссуре
фото: пресс-служба кинокомпании СТВ

«Я давно ждал, искал материал для моего режиссёрского дебюта, который бы меня зацепил, но ничего такого, от чего бы кружилась голова, не попадалось. В феврале прошлого года в Екатеринбурге я представлял фильм своего первого режиссёра, моего учителя Алексея Балабанова "Война" в рамках дней, посвящённых его творчеству. Я видел перед собой молодых людей по 18-25 лет, которым этот фильм очень интересен, а "Войне" на секунду уже 19 лет. Мне чаще всего говорят спасибо за этот фильм. И поездка в Екатеринбург стала некой отправной точкой для написания этого сценария, мне захотелось рассказать историю человека, который вернулся с войны, но она для него не закончилась. Мир за это время особо не изменился, он по-прежнему хищный и война не заканчивается. Она всегда рядом. Два месяца я работал над сценарием, закончил первый драфт и отправил его Сергею Сельянову. Признаюсь честно, последний раз я так переживал на экзамене по мастерству актёра в театральном училище. Сценарий Сергею Михайловичу приглянулся, и мы стали плотно работать над ним дальше. Мне важно, что свой первый фильм как режиссёр я снимаю с кинокомпанией СТВ, именно с ними я пришёл в кино и сыграл свою первую роль. Теперь новый вызов», — рассказал Алексей Чадов.

Съёмки экшен-драмы продлятся до конца октября.
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Алексей Чадов дебютирует в режиссуре фотографии
Алексей Чадов дебютирует в режиссуре фотографии
Алексей Чадов дебютирует в режиссуре фотографии
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