Алексей Чадов дебютирует в режиссуре

По сюжету Иван давно вернулся с войны. Но война не отпускает его: он продолжает в неё играть, что уже стоило ему отношений с женой, а теперь может стоить и жизни. Иван отправляется в Сирию под видом иностранного военного корреспондента по имени Джон.
фото: пресс-служба кинокомпании СТВ
«Я давно ждал, искал материал для моего режиссёрского дебюта, который бы меня зацепил, но ничего такого, от чего бы кружилась голова, не попадалось. В феврале прошлого года в Екатеринбурге я представлял фильм своего первого режиссёра, моего учителя Алексея Балабанова "Война" в рамках дней, посвящённых его творчеству. Я видел перед собой молодых людей по 18-25 лет, которым этот фильм очень интересен, а "Войне" на секунду уже 19 лет. Мне чаще всего говорят спасибо за этот фильм. И поездка в Екатеринбург стала некой отправной точкой для написания этого сценария, мне захотелось рассказать историю человека, который вернулся с войны, но она для него не закончилась. Мир за это время особо не изменился, он по-прежнему хищный и война не заканчивается. Она всегда рядом. Два месяца я работал над сценарием, закончил первый драфт и отправил его Сергею Сельянову. Признаюсь честно, последний раз я так переживал на экзамене по мастерству актёра в театральном училище. Сценарий Сергею Михайловичу приглянулся, и мы стали плотно работать над ним дальше. Мне важно, что свой первый фильм как режиссёр я снимаю с кинокомпанией СТВ, именно с ними я пришёл в кино и сыграл свою первую роль. Теперь новый вызов», — рассказал Алексей Чадов.
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