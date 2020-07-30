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Артур Смольянинов занялся поиском людей

30 июля
2020 год

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30 июля 2020
На сайте найден-жив.рф, в Youtube и социальных сетях вышла первая серия интерактивного четырёхсерийного веб-сериала «Найден_жив», где от зрителя зависят принятие решений, жизни героев и результаты поиска. Главную роль координатора поиска исполнил Артур Смольянинов.



Согласно пресс-службе Института развития интернета, сюжет разворачивается вокруг деятельности поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». В сериале члены отряда должны отыскать потерявшегося в лесу пятилетнего мальчика Костю. Времени в обрез, и действовать следует незамедлительно. Серии будут выходить раз в месяц, последний – четвёртый эпизод – станет доступен 30 октября.

«Зрителя ждёт качественно новый опыт погружения в веб-сериал на компьютере, планшете или смартфоне. Он сможет не только влиять на сюжет, но и взаимодействовать с интегрированным в него развлекательным и обучающим контентом. После чего зритель сможет попробовать себя в реальном поиске ПСО "Лиза Алерт", выбрав одно из направлений обучения от отряда», – подчеркнул продюсер интерактивного контента Павел Косяков.

Артур Смольянинов занялся поиском людей
фото: пресс-служба Института развития интернета

Шоу реализуется при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Федерального агентства по делам молодежи в рамках федерального проекта «Цифоровая культура» нацпроекта «Культура». В марте этого года «Найден_жив» стал одним из победителем первой волны Конкурса ИРИ на создание интернет-контента для молодёжи. По замыслу авторов, аудитория сериала составит более 2,5 млн зрителей по всей России.

По словам генерального продюсера сериала Никиты Тихонова-Рау, «кино может преобразовываться в практические изменения в жизни людей. Сериал "Найден_жив" призван не только оставить след в душе зрителя, но пробудить в нём желание попробовать себя в роли поисковика в реальной жизни. Это сериал, в который зритель погружается и проживает кусок жизни за потерявшегося мальчика, за волонтёра, который впервые собирает свой рюкзак на поиски, за человека, управляющего дроном, чтобы с воздуха снять квадраты поиска, за девушку, которая идёт в самую чащу. Зритель сможет смотреть на процесс поиска человека с разных позиций».

Артур Смольянинов занялся поиском людей
фото: пресс-служба Института развития интернета

Выход сериала приурочен к юбилею крупнейшего добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», которому осенью 2020-го исполняется 10 лет. Основной задачей отряда является оперативное реагирование и гражданское содействие в поиске пропавших людей.

«На проекте у нас было всё, что усложняет процесс. Лес, комары, клещи, грозы, пекло, опять грозы с громом и молнией. Мы отбирали локацию, приезжали снимать, а там всё затопило и вместо поляны — рисовые поля Китая… Ребята из отряда играли, по сути, самих себя. И мне становилось неловко, когда я видела, что между дублями они продолжают дистанционно поиски, реальные поиски! Они организуют людей, машины, технику. И пока мы ищем по сценарию мальчика Костю, они ищут настоящего мальчика Костю в реальной жизни. Такое совпадение. От этого мороз по коже», — рассказала о съёмках автор сценария и режиссёр Ольга Арлаускас.
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