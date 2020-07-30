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Алексей Гуськов выступит дирижёром «Седьмой симфонии»

30 июля
2020 год

Новости кино >>
30 июля 2020
Александр Котт приступил к съёмкам восьмисерийной «Седьмой симфонии» производства кинокомпаний «Нон-Стоп Продакшн» и «58,5 Продакшн», заказанной телеканалом «Россия-1». Главные роли в сериале исполнят Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Елизавета Боярская и Наталья Рогожкина. За сценарий отвечают Зоя Кудря, Наталья Назарова и Алексей Караулов, уточняет пресс-служба «Нон-Стоп Продакшн».

По словам продюсера и исполнителя главной роли Алексея Гуськова, зрителей ожидает «пронзительная человеческая история о войне, любви и великой музыке. Мы всегда ищем истории, способные отозваться в зрителе, увлечь его, дать возможность эмоционального подключения. Надеемся, что "Седьмая симфония" станет именно таким фильмом, при просмотре которого зрители смогут сопереживать этому одновременно страшному, сильному и красивому событию. У нас получился сильный и убедительный сценарий, над которым работал коллектив авторов – в нём есть жизнь и объёмные, живые характеры. В фильме я исполняю роль дирижёра Карла Элиасберга. Часто цитируемая фраза Мстислава Ростроповича: "Между жизнью и смертью нет ничего, кроме музыки" – это самая точная из характеристик, которые я могу дать своему герою».

Алексей Гуськов выступит дирижёром «Седьмой симфонии»
фото: пресс-служба кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн»

Исполнение Седьмой симфонии в переполненном зале Ленинградской филармонии 9 августа 1942 года и его трансляция по радио стали и музыкальным символом блокады Ленинграда, и невероятно сильным эмоциональным потрясением, подарившим надежду и укрепившим дух людей. Этому событию предшествовала огромная, тяжелейшая работа. Когда руководство страны приняло решение, что Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича должна быть исполнена в осаждённом городе, в июле специальным самолетом из Куйбышева, куда был эвакуирован композитор, была доставлена партитура. Главному дирижёру Большого симфонического оркестра Ленинграда, Карлу Элиасбергу, было поручено собрать оркестр и начать репетиции. Однако музыкантов, способных сыграть это сложное произведение, в Ленинграде фактически не осталось – кто-то умер от голода в городе, кто-то был призван на войну и погиб на фронте, а кто-то ещё продолжал сражаться на передовой.

«Эту историю мне рассказал Алексей Гуськов. Мне всегда казалось, что я много знал про Седьмую симфонию Шостаковича и про её исполнение в Ленинграде летом 1942-го года. Но, как выяснилось после его рассказа, я не знал ничего, – комментирует Александр Котт. – Наш фильм – это история не про Шостаковича и не про то, как он писал симфонию. Наш фильм про людей, которые её исполняли. История про Карла Элиасберга, скромного и одновременно амбициозного, одержимого музыкой дирижёра, которому было поручено собрать оркестр. Собрать восемьдесят профессиональных музыкантов после первой блокадной зимы в Ленинграде – это уже подвиг. Оркестр – это не просто люди, сидящие каждый по отдельности за своим инструментом, это единый организм, одно дыхание. Люди в оркестре сыгрываются годами, а тут надо было быстро собраться, отрепетировать и исполнить так, чтобы весь мир запомнил и понял, что город жив».
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Алексей Гуськов выступит дирижёром «Седьмой симфонии» фотографии
Алексей Гуськов выступит дирижёром «Седьмой симфонии» фотографии
Алексей Гуськов выступит дирижёром «Седьмой симфонии» фотографии
Алексей Гуськов выступит дирижёром «Седьмой симфонии» фотографии
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