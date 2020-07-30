Андрей Бурковский стал переговорщиком

По словам Андрея Бурковского, «"Медиатор" – это сериал, где можно многое понять про себя, про психологию людей в целом. Он про наши страхи, про детство, про понятие правды. Обманываем ли мы себя? Чего хотим на самом деле?».
Актёр предстанет перед зрителем в образе Андрея Петрова – профессионального переговорщика, прошедшего подготовку в Академии Управления МВД России. Он тот человек, который без оружия приходит к террористам и в считанные секунды устанавливает с ними контакт. Но основной его доход идёт не от удачного освобождения заложников, а от крупного бизнеса. Везде, где люди не могут договориться, он помогает – за очень большие деньги. Для каждого случая он меняется до неузнаваемости. Удивительную способность к перевоплощению Петров развил в детстве — это помогало ему выстраивать непростые отношения с матерью. А ещё он настолько хорошо чувствует людей, что давно не верит никому. Даже себе.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«Сериал снимается для видеосервиса Start, это является для меня гарантом того, что это будет классный продукт, что он будет круто сделан. Всем зрителям "Содержанок", "Бывших", "257 причин, чтобы жить" и другого оригинального контента Start стоит ждать этот проект среди первых в wish-листе, – делится Дарья Мороз. – Я играю девушку Веру. Характерный персонаж, изломанная судьба, истерическая натура. Человек, в определённом смысле, обиженный на весь мир. Очень такой жёсткий серьёзный манипулятор. Для меня эта история о том, как один манипулятор сталкивается с ещё более ловким манипулятором. А ещё это новый персонаж в моей биографии. Отличается от всего того, что я играла до этого».
«Мне показалось очень интересным рассказать историю о профессиональном переговорщике, который может убедить кого угодно в чём угодно, но который не способен договориться с самим собой. Он не может смириться с потерями своих близких, любимого человека, и понимание этой невозможности помогает ему стать абсолютно новым, другим человеком», – рассказывает генеральный продюсер Игорь Толстунов.
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