От российских кинокомпаний поступили первые заявки на адаптации проектов к требованиям внешних рынков

Российский экспортный центр (РЭЦ), выполняя функции правительственного агента, открыл приём заявок для экспортно ориентированных компаний сферы аудиовизуального производства и ИТ-индустрии на участие в специальной государственной программе поддержки, появившейся благодаря постановлению Правительства РФ №1596, правилами которого предусмотрено предоставление субсидии организациям кинематографии и организациям, выпускающим продукцию IT, на финансирование затрат, связанных с продвижением и языковой адаптацией российской продукции к требованиям зарубежных рынков. На программу в 2020-м выделили 300 млн рублей, уточняет пресс-служба компании «Экспоконтент».отметила руководитель направления экспорта креативных индустрийИз-за возросшего спроса за рубежом на российскую продукцию отечественным компаниям, в процессе расширения географии экспорта, приходится конкурировать не просто с устоявшимися гигантами рынка, но и с их маркетинговыми бюджетами. Ещё один неотъемлемый элемент экспортной торговли – это визуальная и языковая адаптация продукции к условиям и требованиям новых рынков. Для помощи экспортёрам сферы услуг по поручению Президента Российской Федерации и разработали специальную государственную программу поддержки. В разработке постановления участвовали Минэкономразвития РФ, киноиндустрия, ИТ-индустрия и профильные ассоциации.По словам Данильченко,Размер субсидии предполагает не более 70% от затрат организаций, предусмотренных на продвижение и адаптацию программ повышения конкурентоспособности (ППК). При этом она не должна превышать 20% совокупного планового объёма экспортной выручки от реализации ИТ-продукции и 30% совокупного планового объема экспортной выручки от реализации аудиовизуальных произведений, предусмотренного ППК. В таких условиях объём экспорта услуг по результатам исполнения контрактов может составить около 1,5 млрд рублей при условии выполнения получателями господдержки указанных в постановлении показателей.