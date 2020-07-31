От российских кинокомпаний поступили первые заявки на адаптации проектов к требованиям внешних рынков

Российский экспортный центр (РЭЦ), выполняя функции правительственного агента, открыл приём заявок для экспортно ориентированных компаний сферы аудиовизуального производства и ИТ-индустрии на участие в специальной государственной программе поддержки, появившейся благодаря постановлению Правительства РФ №1596, правилами которого предусмотрено предоставление субсидии организациям кинематографии и организациям, выпускающим продукцию IT, на финансирование затрат, связанных с продвижением и языковой адаптацией российской продукции к требованиям зарубежных рынков. На программу в 2020-м выделили 300 млн рублей, уточняет пресс-служба компании «Экспоконтент».
«Приём заявок продлится до 10 августа включительно. Все поданные проекты пройдут стадии проверки актуальности пакетов документов и дальше отправятся в Минэкономразвития, где специально сформированная межведомственная комиссия проведёт ранжирование проектов и распределит финансирование вплоть до исчерпания бюджета, –
отметила руководитель направления экспорта креативных индустрий Евгения Данильченко. – К нам уже стали поступать первые заявки на участие в программе, и мы видим высокий спрос на подобную уникальную меру поддержки экспортёров услуг. Новая программа является современным и актуальным инструментом поддержки производителей, ведь она предполагает авансовую форму субсидирования, а срок реализации проекта расширен до двух лет. Мы рассчитываем, что разработанная программа увеличит количество экспортных контрактов в сфере услуг, повлияет на увеличение стоимости экспортных сделок (благодаря участию в маркетинговом продвижении продукта за рубежом и поставке адаптированного на языки продукта), а также, повысит привлекательность российских высокоинтеллектуальных продуктов за рубежом и увеличит осведомлённость иностранных партнёров о продукции российского производства».
Из-за возросшего спроса за рубежом на российскую продукцию отечественным компаниям, в процессе расширения географии экспорта, приходится конкурировать не просто с устоявшимися гигантами рынка, но и с их маркетинговыми бюджетами. Ещё один неотъемлемый элемент экспортной торговли – это визуальная и языковая адаптация продукции к условиям и требованиям новых рынков. Для помощи экспортёрам сферы услуг по поручению Президента Российской Федерации и разработали специальную государственную программу поддержки. В разработке постановления участвовали Минэкономразвития РФ, киноиндустрия, ИТ-индустрия и профильные ассоциации.
По словам Данильченко, «11 июля 2020 года Михаил Мишустин подписал обновлённую версию постановления, которая учла необходимость проведения валютных платежей на цели постановления. Это позволит сократить расходы на размеры комиссий посредников при закупке услуг у иностранных подрядчиков. Ещё одно приятное изменение Правительственного акта – это усовершенствование форм для подачи заявок на субсидию, что позволяет минимизировать временные затраты для компаний-претендентов».
Размер субсидии предполагает не более 70% от затрат организаций, предусмотренных на продвижение и адаптацию программ повышения конкурентоспособности (ППК). При этом она не должна превышать 20% совокупного планового объёма экспортной выручки от реализации ИТ-продукции и 30% совокупного планового объема экспортной выручки от реализации аудиовизуальных произведений, предусмотренного ППК. В таких условиях объём экспорта услуг по результатам исполнения контрактов может составить около 1,5 млрд рублей при условии выполнения получателями господдержки указанных в постановлении показателей.
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