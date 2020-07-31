Киностудия Горького озвучила планы на будущее

Киностудия имени Горького откажется от производства блокбастеров в пользу доброго молодёжного и детско-семейного кино, будет сдавать в аренду реквизит и декорации студии после их реставрации, перезапустит продюсерский центр и сосредоточит внимание на создании документальных и научно-популярных проектов. Об этом сообщает ряд изданий.
«Детское, юношеское и молодёжное – это как раз тот жанр, тот спектр игрового кино, который, правда, самый сложный, потому что студия много лет ничего не производила. И нам предстоит войти на очень конкурентный рынок, который уже существует. Но, может быть, нас спасает то, что мы не собираемся идти в зону блокбастеров, а мы хотим действительно производить доброе, подростковое, молодёжное и детско-семейное кино, которое очень сейчас востребовано и которого сейчас не хватает», –
цитирует Интерфакс
гендиректора студии Юлиану Слащёву
. При этом она отметила, что сейчас студии не выпускают подходящего контента для подростков и молодёжи, и юные зрители вынуждены смотреть взрослое иностранное и российское кино, которое зачастую брутальное и жестокое.
В планах создание документальных лент ко всем значимым датам, включая юбилеи фильмов и известных режиссёров, работавших на студии, а также об истории создания популярных картин. Согласно «Российской газете
», из неигровых и научно-популярных проектов были анонсированы ленты «Каспийский узел
», «Горянки
», «На дистанции
», «Набережная
» и «Арктика. Очищение
». А в августе ожидается возрождение знаменитого научно-популярного киножурнала «Хочу всё знать!
».
По словам Слащёвой, за девять месяцев работы студия собрала команду, разработала стратегию развития до 2026 года и создала продюсерский центр, возглавленный менеджером Ликой Бланк
, после чего взялась за ребрендинг. Было отсмотрено более 700 заявок от кинематографистов. Из них составили шорт-лист из 50 проектов, но в производство запущено лишь четыре. На данный момент на разных стадиях производства находятся более 20 проектов различных жанров. В частности, романтическая комедия Марии Шульгиной
«Любовь не по размеру
», который выйдет в прокат после открытия кинотеатров. В 2020-м также следует ожидать выход полнометражного мультфильма «Суворов
».
«Мы хотим создать на Киностудии имени Горького современный кинокластер – технопарк, который будет включать в себя: современные съёмочные павильоны – большие и малые – со всей необходимой инфраструктурой, цифровой маркетплейс для производства контента, коворкинги и офисы, площадки для креатива и производства, а также акселератор проектов. Сегодня общая площадь павильонов девять тысяч квадратных метров, 47 метров вспомогательных площадей, где могут размещаться творческие команды, продакшн и постпродакшн. Это обширные территории общей площадью 3,5 гектаров, где на данный момент работают более 200 человек», –
рассказала гендиректор.
Как уточняет ТАСС
, студией проведена инвентаризация 15 тысяч наименований реквизита и декораций. «В ближайшее время мы всё это отреставрируем, каталогизируем и будем сдавать в аренду. Кинорынок сможет этим пользоваться – и костюмами, и декорациями. До конца года начнёт работать наша аренда», –
заявила Слащёва, добавив, что на студии откроется собственный цех по производству костюмов и декораций.
В сквере студии появится аллея с скульптурными композициями, приуроченными к юбилею известных режиссёров и актёров. Кроме того, команда Слащёвой планирует провести в октябре XV фестиваль документального кино «Мир знаний
», чья международная часть пройдёт в онлайн-формате, а отечественная – в реальности. Выставка «История костюма в кино» намечена на декабрь, в текущем же году состоится конференция «Стандартизация цифрового кинопоказа и цифрового кино».
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