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Киностудия Горького озвучила планы на будущее

31 июля
2020 год

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31 июля 2020
Киностудия имени Горького откажется от производства блокбастеров в пользу доброго молодёжного и детско-семейного кино, будет сдавать в аренду реквизит и декорации студии после их реставрации, перезапустит продюсерский центр и сосредоточит внимание на создании документальных и научно-популярных проектов. Об этом сообщает ряд изданий.

Юлиана Слащёва
фото: m.gazeta

«Детское, юношеское и молодёжное – это как раз тот жанр, тот спектр игрового кино, который, правда, самый сложный, потому что студия много лет ничего не производила. И нам предстоит войти на очень конкурентный рынок, который уже существует. Но, может быть, нас спасает то, что мы не собираемся идти в зону блокбастеров, а мы хотим действительно производить доброе, подростковое, молодёжное и детско-семейное кино, которое очень сейчас востребовано и которого сейчас не хватает», – цитирует Интерфакс гендиректора студии Юлиану Слащёву. При этом она отметила, что сейчас студии не выпускают подходящего контента для подростков и молодёжи, и юные зрители вынуждены смотреть взрослое иностранное и российское кино, которое зачастую брутальное и жестокое.

В планах создание документальных лент ко всем значимым датам, включая юбилеи фильмов и известных режиссёров, работавших на студии, а также об истории создания популярных картин. Согласно «Российской газете», из неигровых и научно-популярных проектов были анонсированы ленты «Каспийский узел», «Горянки», «На дистанции», «Набережная» и «Арктика. Очищение». А в августе ожидается возрождение знаменитого научно-популярного киножурнала «Хочу всё знать!».


По словам Слащёвой, за девять месяцев работы студия собрала команду, разработала стратегию развития до 2026 года и создала продюсерский центр, возглавленный менеджером Ликой Бланк, после чего взялась за ребрендинг. Было отсмотрено более 700 заявок от кинематографистов. Из них составили шорт-лист из 50 проектов, но в производство запущено лишь четыре. На данный момент на разных стадиях производства находятся более 20 проектов различных жанров. В частности, романтическая комедия Марии Шульгиной «Любовь не по размеру», который выйдет в прокат после открытия кинотеатров. В 2020-м также следует ожидать выход полнометражного мультфильма «Суворов».

«Мы хотим создать на Киностудии имени Горького современный кинокластер – технопарк, который будет включать в себя: современные съёмочные павильоны – большие и малые – со всей необходимой инфраструктурой, цифровой маркетплейс для производства контента, коворкинги и офисы, площадки для креатива и производства, а также акселератор проектов. Сегодня общая площадь павильонов девять тысяч квадратных метров, 47 метров вспомогательных площадей, где могут размещаться творческие команды, продакшн и постпродакшн. Это обширные территории общей площадью 3,5 гектаров, где на данный момент работают более 200 человек», – рассказала гендиректор.

Киностудия Горького озвучила планы на будущее
фото: rbc.ru

Как уточняет ТАСС, студией проведена инвентаризация 15 тысяч наименований реквизита и декораций. «В ближайшее время мы всё это отреставрируем, каталогизируем и будем сдавать в аренду. Кинорынок сможет этим пользоваться – и костюмами, и декорациями. До конца года начнёт работать наша аренда», – заявила Слащёва, добавив, что на студии откроется собственный цех по производству костюмов и декораций.

В сквере студии появится аллея с скульптурными композициями, приуроченными к юбилею известных режиссёров и актёров. Кроме того, команда Слащёвой планирует провести в октябре XV фестиваль документального кино «Мир знаний», чья международная часть пройдёт в онлайн-формате, а отечественная – в реальности. Выставка «История костюма в кино» намечена на декабрь, в текущем же году состоится конференция «Стандартизация цифрового кинопоказа и цифрового кино».
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