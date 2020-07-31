«Ассоциация владельцев кинотеатров» предлагает зафиксировать в договорах цифровое окно в 3 месяца

«Ассоциация владельцев кинотеатров» считает, что широкий кинопрокат картин должен сохранять эксклюзивность в течение 90 дней до их выхода на онлайн-платформах. Соответствующее заявление опубликовано
в официальном Фейсбук-аккаунте АВК.
«Данное положение должно быть зафиксировано в лицензионных договорах о кинотеатральном прокате, а в случае несоблюдения таких обязательств со стороны правообладателя должно происходить автоматическое изменение финансовых условий проката такого фильма в пользу кинотеатров», –
говорится в сообщении Ассоциации.
При этом некоторые ленты, «уже вышедшие на онлайн-видеоплатформах, либо выходящие одновременно на онлайн-видеоплатформах, могут быть показаны в кинотеатрах в рамках специальных или экспериментальных показов, фестивальных показов, событийных мероприятий – эвентов и т.д»
. Однако «для таких показов абсолютно неприемлемы традиционные бизнес-модели кинотеатрального проката, и каждый такой показ должен сопровождаться особыми экономическими условиями в отношениях дистрибьютора такого фильма и кинотеатра».
Иначе зрителей введут в заблуждение, поскольку под видом фильмов ему будут предложены «киноверсии телесериалов или телефильмы, произведенные для показа на онлайн-видеоплатформах».
На такой шаг Ассоциация, объединяющая более 1600 коммерческих кинозалов, решилась из-за разразившейся пандемии коронавируса. В марте текущего года организация выступила
с открытым письмом онлайн-видеосервисам, в котором отметила, что «некоторые онлайн-видеосервисы уже объявили "карантин" для традиционных кинотеатров и пользуясь таким маркетинговым приёмом стали активно привлекать зрителей подписками, в том числе бесплатными, на свои сервисы».
Эти призывы АВК считает недопустимыми.
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