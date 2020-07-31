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Леонардо ДиКаприо спродюсирует адаптацию «Острова» Олдоса Хаксли

31 июля
2020 год

Новости кино >>
31 июля 2020
Леонардо ДиКаприо выступит исполнительным продюсером телевизионной адаптации романа Олдоса Хаксли «Остров». За разработку сериала отвечает компания Appian Way, принадлежащая актёру, уверяет Variety.

Леонардо ДиКаприо спродюсирует адаптацию «Острова» Олдоса Хаксли
фото: beyazperde.com

Роман издали в 1962-м, за год до смерти писателя. В нём рассказывается о циничном журналисте, который из-за крушения оказывается на вымышленном утопическом острове Пала в Индийском океане, где сформировалось совсем другое общество, нежели во всём мире.

Хаксли написал данное произведение в качестве противопоставления «Дивному новому миру» и сосредоточил своё внимание на темах свободы и раскрытия человеческого потенциала.
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