Леонардо ДиКаприо спродюсирует адаптацию «Острова» Олдоса Хаксли

Леонардо ДиКаприо
выступит исполнительным продюсером телевизионной адаптации романа Олдоса Хаксли
«Остров
». За разработку сериала отвечает компания Appian Way, принадлежащая актёру, уверяет Variety
.
Роман издали в 1962-м, за год до смерти писателя. В нём рассказывается о циничном журналисте, который из-за крушения оказывается на вымышленном утопическом острове Пала в Индийском океане, где сформировалось совсем другое общество, нежели во всём мире.
Хаксли написал данное произведение в качестве противопоставления «Дивному новому миру
» и сосредоточил своё внимание на темах свободы и раскрытия человеческого потенциала.
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