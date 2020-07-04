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Исполнилось 90 лет со дня рождения Фрунзика Мкртчяна

4 июля
2020 год

Новости кино >>
4 июля 2020
Сегодня, 4 июля, исполнилось 90 лет со дня рождения заслуженного артиста Армянской и Дагестанской ССР, народного артиста Армянской ССР и СССР, театрального режиссёра, популярного советского актёра театра и кино Фрунзика Мкртчяна.

Исполнилось 90 лет со дня рождения Фрунзика Мкртчяна
фото: geomigrant.com

Фрунзе Мушегович Мкртчян родился 4 июля 1930 года в армянском городе Ленинакан (ныне Гюмри) в многодетной семье беженцев от турецкой резни — простых рабочих текстильного комбината. Его мать Санам Мкртчян работала посудомойкой в заводской столовой. Отец Мушег Мкртчян был табельщиком. Он очень сильно уважал полководца Михаила Фрунзе, потому и назвал своего сына в честь него — Фрунзе. Но дома его звали Мгер, а на улице прозвали «Носом». Младший брат Альберт тоже увлёкся кино и стал кинорежиссёром и сценаристом.

В 1945-м Фрунзик устроился помощником киномеханика в клуб текстильной фабрики Ленинакана, в свободное время посещал репетиции самодеятельного театра. С 1947-го работал в Ленинаканском театре имени Мравяна. В 1956-м окончил Ереванский театрально-художественный институт, и его приняли в труппу Академического театра имени Сундукяна, которому он посвятил всю свою жизнь. Мкртчян не только играл на сцене, но и ставил спектакли в Армении и за рубежом, а в последние годы жизни занимался созданием своего театра, получившего впоследствии название Ереванского театра имени Мгера Мкртчяна.

Исполнилось 90 лет со дня рождения Фрунзика Мкртчяна
фото: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

В кино дебютировал в 1955-м, сыграв эпизодическую роль в комедии «В поисках адресата». Всего на счету мастера 50 киноролей. В частности, он создал запоминающиеся образы в таких незабываемых фильмах, как «Тридцать три», «Айболит-66», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Не горюй!», «Мимино», «Солдат и слон», «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников», «Суета сует» и «Одиноким предоставляется общежитие». Последней его работой стала роль Арама в картине Самвела Гаспарова «Как дома, как дела?», вышедшей в 1987-м. В том же году вышел его фильм-спектакль «На дне», где он предстал в качестве Барона.

Лауреат «Первого приза за лучшую актёрскую работу» Всесоюзного кинофестиваля, Ордена Святого Месропа Маштоца (посмертно) и Государственных премий Армянской ССР и СССР. Фрунзика Мкртчяна не стало 29 декабря 1993-го в Ереване. Его похоронили в ереванском Пантеоне героев армянского духа. Попрощаться с ним пришли тысячи людей. Жизни и творчеству актёра посвящена 33-я глава цикла Леонида Филатова «Чтобы помнили».
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Айболит-66В поисках адресатаКавказская пленница, или Новые приключения ШурикаКак дома, как дела?МиминоНа днеНе горюй!Одиноким предоставляется общежитиеПриключения Али-Бабы и сорока разбойниковСолдат и слонСуета суетТридцать триЧтобы помнили
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Гюмрийский драматический театр им. АджемянаЕреванский академический театр им. Г. Сундукяна

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Исполнилось 90 лет со дня рождения Фрунзика Мкртчяна фотографии
Исполнилось 90 лет со дня рождения Фрунзика Мкртчяна фотографии
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