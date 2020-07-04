Исполнилось 90 лет со дня рождения Фрунзика Мкртчяна

ревью

Мирослава Карпович прокомментировала волну ненависти из-за слухов о её романе с Прилучным

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«Здравствуй, мир»

Наоми Катагаки — обычный школьник, любящий читать. Однажды он встречает молодого человека — самого себя, но на 10 лет старше.