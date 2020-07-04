Третий сезон «Родителей» стартует 13 июля

Премьера третьего сезона «Родителей» состоится на телеканале «Супер» 13 июля в 21:00. Продолжение будет выходить с понедельника по четверг, уточняет пресс-служба канала.
фото: пресс-служба телеканала «Супер»
В новых сериях дружная семья Соколовых под предводительством мамы Маши (Мария Порошина) будет готовиться к появлению в доме малыша. И этот период окажется наполнен испытаниями для каждого члена семьи. Чтобы не нервировать беременную жену, Тимофей (Александр Самойленко-младший) постарается во всём ей угождать. Вместе с Полиной (Анастасия Крылова) он сядет на вегетарианскую диету, примерит накладной живот и втихаря начнёт приём успокоительного, чтобы пережить все причуды любимой. Мама решит подготовить Папу (Александр Самойленко) к знаменательному дню с помощью «учебных тревог», а младшим сыновьям придётся взять на себя заботу о слишком любознательной Верочке (Аксинья Кортнева). Кроме того, всем домочадцам придётся терпеть её новое увлечение: в ребёнке неожиданно проснётся любовь к музицированию на виолончели.
По словам Аксиньи, в отличие от своей экранной героини, она не прониклась любовью к этому инструменту. «Учиться играть совсем не получалось, я уставала каждую секунду. Ещё она тяжёлая, ужасно сложно таскать такую бандуру. Мне гораздо больше нравится укулеле, могу на ней сыграть в "Траве сидел кузнечик". Вообще не хочу быть музыкантом, я лучше буду актрисой», – призналась дочь Алексея Кортнева.
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