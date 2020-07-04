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Любава Грешнова столкнётся с «Тенью прошлого»

4 июля
2020 год

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4 июля 2020
В Киеве началась работа над четырёхсерийной мелодрамой «Тень прошлого» производства компании Filmstream. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Украина», заказавшего мини-сериал.

По сюжету после трагической смерти мужа Даша растит дочь Яну. Она скрывает от девочки, что папа ей не родной. 16 лет назад Даша сделала ЭКО от донора. Но правду придётся раскрыть, когда в их жизни появляется влиятельный, богатый и одинокий Щербаков.

Любава Грешнова столкнётся с «Тенью прошлого»
фото: пресс-служба телеканала «Украина»

Режиссёр-постановщик картины Александр Итыгилов признаётся, что в виду карантинных ограничений приходится сталкиваться с некими сложностями в работе, но команда делает всё возможное, чтобы качество проекта не пострадало. «Наша история о любви, которая превозмогает предательство, подлость, трусость, алчность и конфликт между родителями и детьми, – характеризует свою новую работу Итыгилов. – Съёмки проходят в Киеве и Киевской области, мы нашли новые, интересные и красивые места. Безусловно, наши продюсеры сталкиваются с проблемами карантина на всех локациях, но они у нас волшебные и творят чудеса».

В сериале снимаются Любава Грешнова, Виталий Кудрявцев, Зоряна Марченко, Артём Позняк, Даниил Белых, Алиса Дебабова-Лукшина и другие артисты. По словам режиссёра, после ознакомления со сценарием он уже имел предположения, кто из актёров мог бы воплотить роли в картине. Поэтому кастинг провели достаточно быстро. «Как правило, во время прочтения сценария сразу возникают идеи по поводу исполнителей ролей. И в этот раз у нас практически все актёры совпали по ощущениям. Кастинг проводили для небольшого списка ролей со всеми карантинными предосторожностями», – прокомментировал Александр Итыгилов.
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Любава Грешнова столкнётся с «Тенью прошлого» фотографии
Любава Грешнова столкнётся с «Тенью прошлого» фотографии
Любава Грешнова столкнётся с «Тенью прошлого» фотографии
Любава Грешнова столкнётся с «Тенью прошлого» фотографии
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