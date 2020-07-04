Лесли Мэнвилл в пятом сезоне «Короны» превратится в принцессу Маргарет

Принцессу Маргарет
в пятом сезоне «Короны
» воплотит Лесли Мэнвилл
, сообщается в официальном твиттере
популярного сериала.
В предыдущих сезонах эту роль играли Ванесса Кирби
и Хелена Бонэм Картер
, поскольку действие шоу разворачивается на протяжении многолетнего царствования Елизаветы II
. Последнюю, кстати, в новых сериях сыграет Имелда Стонтон
, которая заменит Оливию Колман
.
«Корона» рассказывает о жизни британской королевы со дня её свадьбы в 1947 году до настоящего времени. Это история закулисья двух самых известных домов в мире – Букингемского дворца и Даунинг Стрит, 10, – а также интриги, махинации и любовные связи, которые возникали на фоне великих событий, оказавших влияние на вторую половину двадцатого века.
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