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Лесли Мэнвилл в пятом сезоне «Короны» превратится в принцессу Маргарет

4 июля
2020 год

Новости кино >>
4 июля 2020
Принцессу Маргарет в пятом сезоне «Короны» воплотит Лесли Мэнвилл, сообщается в официальном твиттере популярного сериала.


В предыдущих сезонах эту роль играли Ванесса Кирби и Хелена Бонэм Картер, поскольку действие шоу разворачивается на протяжении многолетнего царствования Елизаветы II. Последнюю, кстати, в новых сериях сыграет Имелда Стонтон, которая заменит Оливию Колман.

«Корона» рассказывает о жизни британской королевы со дня её свадьбы в 1947 году до настоящего времени. Это история закулисья двух самых известных домов в мире – Букингемского дворца и Даунинг Стрит, 10, – а также интриги, махинации и любовные связи, которые возникали на фоне великих событий, оказавших влияние на вторую половину двадцатого века.
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