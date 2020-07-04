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Сценарист «Джона Уика» адаптирует для телевидения экшен My Friend Pedro

4 июля
2020 год

Новости кино >>
4 июля 2020
Оригинальный экшен My Friend Pedro, созданный компанией Deadtoast Entertainment и выпущенный издательством Devolver Digital в 2019 году, адаптирует для телевидения Дерек Колстад, уверяет THR.

Соавтор «Джона Уика» не только напишет сценарий для сериала, но и выступит его продюсером. Продолжительность каждого эпизода будет составлять полчаса, а рейтинг у адаптации вполне соответствующий оригиналу — R, так что его смогут посмотреть только зрители старше 17 лет.

Сценарист «Джона Уика» адаптирует для телевидения экшен My Friend Pedro

За производство шоу отвечает студия Legendary Entertainment, получившая права благодаря компании DJ2, на чьём счету «Соник в кино» и грядущие экранизации игр Disco Elysium, Little Nightmares, Vampyr, Life is Strange, Sleeping Dogs и Echo.

В эпицентре событий My Friend Pedro оказывается персонаж, убивающий бандитов под присмотром говорящего банана по имени Педро.
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Сценарист «Джона Уика» адаптирует для телевидения экшен My Friend Pedro фотографии
Сценарист «Джона Уика» адаптирует для телевидения экшен My Friend Pedro фотографии
Сценарист «Джона Уика» адаптирует для телевидения экшен My Friend Pedro фотографии
Дерек Колстад
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