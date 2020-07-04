Сценарист «Джона Уика» адаптирует для телевидения экшен My Friend Pedro

Оригинальный экшен My Friend Pedro
, созданный компанией Deadtoast Entertainment и выпущенный издательством Devolver Digital в 2019 году, адаптирует для телевидения Дерек Колстад
, уверяет THR
.
Соавтор «Джона Уика
» не только напишет сценарий для сериала, но и выступит его продюсером. Продолжительность каждого эпизода будет составлять полчаса, а рейтинг у адаптации вполне соответствующий оригиналу — R, так что его смогут посмотреть только зрители старше 17 лет.
За производство шоу отвечает студия Legendary Entertainment, получившая права благодаря компании DJ2, на чьём счету «Соник в кино
» и грядущие экранизации игр Disco Elysium
, Little Nightmares
, Vampyr
, Life is Strange
, Sleeping Dogs
и Echo
.
В эпицентре событий My Friend Pedro оказывается персонаж, убивающий бандитов под присмотром говорящего банана по имени Педро.
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