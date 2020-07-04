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По игровой вселенной Fallout создадут сериал

4 июля
2020 год

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4 июля 2020
Amazon анонсировал тизером сериал по знаменитой серии видеоигр Fallout.



Согласно Variety, за адаптацию RPG отвечают шоураннеры «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой вместе со своей компанией Kilter Films, Amazon Studios, Bethesda Game Studios и Bethesda Softworks. От лица разработчиков в качестве продюсера выступит Тодд «Купи Скайрим» Говард.

«Fallout — одна из величайших игровых серий всех времён. Каждая глава этой безумно образной истории стоила нам бесчисленных часов, которые мы могли бы провести с семьёй и друзьями. Поэтому мы невероятно рады сотрудничать с Тоддом Говардом и остальными блестящими сумасшедшими из Bethesda, чтобы воплотить в жизнь эту огромную, подрывную и мрачно забавную вселенную вместе с Amazon Studios», — заявили Джой и Нолан.

По игровой вселенной Fallout создадут сериал
фото: Fallout 4

События постапокалиптической серии, стартовавшей в 1997 году, разворачиваются в далёком будущем в Пустошах, образовавшихся на месте США после ядерных взрывов. Игрокам предоставлялся шанс играть за героев, которые прежде никогда не видели небо, поскольку родились в Убежищах —подземных бункерах, построенных на случай апокалипсиса. На данный момент вселенная насчитывает четыре основных игры и пять спин-оффов, включая культовый Fallout: New Vegas от Obsidian Entertainment и многопользовательский Fallout 76, вышедший в 2018-м.
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