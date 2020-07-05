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«Ленфильм» объявил о старте приема заявок на конкурс сценариев к веб-сериалам

5 июля
2020 год

Новости кино >>
5 июля 2020
Киностудия «Ленфильм» объявила о старте конкурса сценариев к веб-сериалам. Прием заявок продлится до 31 июля на сайте организаторов. Проект-победитель будет доработан и выпущен в производство.

«Ленфильм» объявил о старте приема заявок на конкурс сценариев к веб-сериалам
фото: lenfilm.ru

К участию приглашаются авторы с веб-сериалами на уровне сценарной заявки, поэпизодного плана сезона и готового сценария пилотной серии. Последний пункт о наличии пилота является обязательным условием. Шорт-лист будет объявлен 15 августа, а имя победителя – 31 числа того же месяца.

Кроме того, веб-сериал должен укладываться в определенный формат: хронометраж одной серии до 10-15 минут, количество эпизодов до 10-12. Выбор жанра и темы не ограничивается никакими рамками кроме действующего законодательства. Преимущество будет отдано недорогим в производстве проектам, которые подразумевают современную эпоху, доступные локации и небольшое количество персонажей. С подробным регламентом можно ознакомиться по ссылке.
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