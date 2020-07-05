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Режиссер «Мулан» Ники Каро экранизирует роман Джесса Уолтера «Великолепные руины»

5 июля
2020 год

Новости кино >>
5 июля 2020
Режиссер Ники Каро, поставившая «Мулан» и «Жену смотрителя зоопарка», экранизирует роман Джесса Уолтера «Великолепные руины» (Beautiful Ruins), сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссер «Мулан» Ники Каро экранизирует роман Джесса Уолтера «Великолепные руины»
фото: hollywoodreporter.com

Действие разворачивается в 1962 году в крошечной итальянской деревушке. Молодой мужчина управляет полупустым отелем, пока туда не приезжает иностранка, восходящая звезда далекого Голливуда, готовящаяся к съемкам фильма про царицу Клеопатру. Владелец отеля сразу же влюбляется в девушку. Спустя 50 лет у дверей офиса продюсера, снявшего когда-то «Клеопатру» с Элизабет Тейлор, стоит пожилой джентльмен со старомодными манерами, словно прибывший прямиком из голливудского «золотого века». Он ищет таинственную женщину, которую последний раз видел в своем отеле много лет назад.

Продюсировать фильм будет обладатель «Оскара» Сэм Мендес. А производством проекта займется студия Стивена Спилберга Amblin Partners, ранее выпустившая «1917». Сценарий напишут Кьяра Атик («Супермаркет») и Марк Хаммер («Молокососы»). Информация об актерском составе и старте съемок пока не сообщается.
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Ники КароСэм МендесСтивен СпилбергЭлизабет Тейлор
фильмы
1917Жена смотрителя зоопаркаКлеопатраМолокососыМуланСупермаркет

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