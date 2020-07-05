Махершала Али сыграет американского боксера Джека Джонсона в мини-сериале HBO

Американский актер и двукратный обладатель «Оскара» Махершала Али («Зелёная книга», «Лунный свет») воплотит на экране образ американского боксера Джека Джонсона, первого темнокожего чемпиона мира в супертяжелом весе. Производством мини-сериала займется HBO, сообщает Variety.
фото: vanityfair.com
Лента из шести эпизодов под названием «Непокорный» (Unruly) будет основана на документальном фильме американского телеканала PBS «Непростительная чернота: Взлеты и падения Джека Джонсона», поставленного и спродюсированного Кеном Бёрнсом. Над адаптацией истории поработает сценаристка «Бесстыжих»Доминик Мориссо. А исполнительными продюсерами ленты выступят Том Хэнкс и Гари Гоэцман.
Ранее Махершала Али уже играл Джонсона, но не в кино, а в театре. В 2000-м он появился в образе спортсмена в постановке «Большая белая надежда» (The Great White Hope).
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