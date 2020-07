В Москве запустят бесплатный автокинотеатр от компании Xiaomi

фото: К/ф «Махинаторы»

Компания Xiaomi запускает бесплатный автокинотеатр под открытым небом Let Mi See. Он откроется показом фильма «Махинаторы» , который состоится 6 июля на парковке ТЦ «Авиапарк», сообщают организаторы.Чтобы попасть в кинотеатр, необходимо забронировать билет на сайте и в день сеанса приехать на авто каршеринга «Делимобиль». В таком формате Let Mi See будет работать до 30 июля.Действие «Махинаторов» разворачивается в 1980-е. Дэйви, молодой авантюрист из Шотландии, решает стать музыкальным продюсером. В то время по миру гремит английская группа Iron Maiden. Не имея никакого опыта в этой отрасли, но вооружившись оптимизмом, парень решает пригласить успешных музыкантов. Проблема в том, что за деньгами для амбициозного старт-апа приходится обращаться к бандитам. В цифровой прокат лента выйдет 23 июля 2020-го.