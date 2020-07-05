Сериал «Великая» о Екатерине II продлили на второй сезон

Стриминговый сервис Hulu продлил на второй сезон сериал «Великая» об императрице Екатерине II, сообщает Deadline.
фото: К/ф "Великая"
Американская актриса Эль Фаннинг вернется к роли Екатерины, а Николас Холт вновь воплотит на экране образ Петра III. Второй сезон также будет состоять из 10 эпизодов, но подробности о сюжете и старте съемок пока не сообщаются.
Премьера «Великой» состоялась 15 мая 2020-го. Пресс-служба Hulu уточняет, что проект показал высокие рейтинги и стал одной из самых популярных оригинальных комедий сервиса. В сериале рассказывается о становлении будущей императрицы после ее приезда в Россию.
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