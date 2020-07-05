Сериал «Великая» о Екатерине II продлили на второй сезон

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В Москве запустят бесплатный автокинотеатр от компании Xiaomi

Махершала Али сыграет американского боксера Джека Джонсона в мини-сериале HBO

5 июля

«Ленфильм» объявил о старте приема заявок на конкурс сценариев к веб-сериалам

Проект-победитель будет доработан и выпущен в производство.