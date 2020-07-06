Александр Хант провел съемки в «красной зоне» для международного проекта о пандемии

Хант снял российскую часть проекта в московских больницах №15 и №83. Работа велась в «красной зоне», где сейчас идет борьба за жизнь многих пациентов, зараженных коронавирусом. Режиссер отметил, что до начала процесса он был, скорее, скептиком и считал проблему преувеличенной, но в больнице осознал, насколько все серьезно. Сейчас лента находится в монтаже.
Автором масштабного проекта является американский режиссер Эллен Керас, ранее работавшая в качестве оператора над фильмом «Вечное сияние чистого разума». Съемки идут примерно в 30 странах мира. Планируется, что каждой из них будет посвящен эпизод продолжительностью до 10 минут, а общий хронометраж картины составит около двух часов. Ориентировочно лента должна быть представлена зрителям осенью 2020-го. Хант подчеркнул, что режиссеры работают над фильмом бесплатно. При этом все заработанные в прокате средства пойдут в фонд «Врачи без границ» на поддержку медиков.
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