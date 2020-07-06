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Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе

6 июля
2020 год

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6 июля 2020
Сегодня, 6 июля, итальянский композитор Эннио Морриконе, написавший музыку к множеству знаменитых фильмов, скончался в возрасте 91 года в Риме. Об этом сообщает агентство ANSA.

Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе

Эннио Морриконе родился 10 ноября 1928 года в Риме в семье профессионального джазового трубача Марио Морриконе и домохозяйки Либеры Ридольфи. В 1938 году, когда Эннио исполнилось 9 лет, он поступил в консерваторию Святой Цецилии, где проучился в общей сложности 11 лет, получив 3 диплома. В 18 лет также начал сочинять симфонии, кантаты, оркестровые концерты. В юности Эннио был участником музыкальных групп, исполняющих джаз, и выступал в ночных клубах. Позже играл в оркестре одного из римских театров, затем писал музыку к спектаклям. В конце 1950-х годов молодой композитор начал заниматься аранжировкой, работал на радиостанциях.

В 1961 году на экраны вышла кинолента «Фашистский вожак», которая считается первым фильмом, в работе над которым участвовал Эннио Морриконе. Всемирную популярность композитору принес вестерн Серджо Леоне «За пригоршню долларов». При создании звукового оформления фильма он использовал непривычные инструменты — электрогитары, колокольчики, флейту Пана. Неудивительно, что в скором времени его стали приглашать известные режиссеры. За многие годы своего творчества Морриконе сотрудничал с такими мастерами как Бернардо Бертолуччи, Лилиана Кавани, Мауро Болоньини, Пьер Пазолини, Майк Николс, Роман Полански, Брайан Де Пальма, Педро Альмодовар, Оливер Стоун и многими другими.

Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
фото: wearemoviegeeks.com

Прославившись в Европе, Эннио Морриконе был приглашен в Голливуд. Неоднократно он отказывался от предложений Квентина Тарантино, объясняя свою позицию тем, что режиссер «дает ему слишком мало времени» и «использует музыку необдуманно». В итоге в «Бесславных ублюдках» и «Джанго освобожденном» с согласия композитора звучала музыка, сочиненная им ранее. Впоследствии Морриконе все же откликнулся на очередную просьбу режиссера и создал композицию для вестерна «Омерзительная восьмерка». Фильм принес маэстро первый «Оскар». До этого он номинировался на эту награду пять раз, а также получил почетную статуэтку Американской киноакадемии за вклад в кинематограф. За свою долгую карьеру Эннио Морриконе написал музыку более чем к 500 фильмам и сериалам, снятым в Италии, Испании, Франции, Германии, России и США. Среди них особое место также занимают «На несколько долларов больше», «Хороший, плохой, злой», «Однажды на Диком Западе», «Миссия», «Багси», «Новый кинотеатр "Парадизо"», «Однажды в Америке».

Смотреть онлайн фильмы с саундтреками Эннио Морриконе

Вопреки расхожему мнению, Морриконе создавал не только саундтреки. Он писал и камерную инструментальную музыку, с которой в 1985 году даже совершил тур по Европе, лично дирижируя оркестром на концертах. Дважды за свою карьеру Эннио Морриконе сам снимался в фильмах, к которым делал аранжировки, а в 1995 году про маэстро был снят документальный фильм. Композитор женат, у него четверо детей. Его сын Андреа Морриконе тоже создает музыку для кино.
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№ 1
Ник Пуловский   6.07.2020 - 14:21
Светлая память Великому Морриконе! Лучший композитор за всю историю мирового кинематографа. В число его выдающихся работ можно добавить "Город насилия","Профессионал","Вне... читать далее>>
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Бесславные ублюдкиДжанго освобождённыйЗа пригоршню долларовОмерзительная восьмеркаФашистский вожак

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