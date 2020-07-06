Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе

Сегодня, 6 июля, итальянский композитор Эннио Морриконе, написавший музыку к множеству знаменитых фильмов, скончался в возрасте 91 года в Риме. Об этом сообщает агентство ANSA.
Эннио Морриконе родился 10 ноября 1928 года в Риме в семье профессионального джазового трубача Марио Морриконе и домохозяйки Либеры Ридольфи. В 1938 году, когда Эннио исполнилось 9 лет, он поступил в консерваторию Святой Цецилии, где проучился в общей сложности 11 лет, получив 3 диплома. В 18 лет также начал сочинять симфонии, кантаты, оркестровые концерты. В юности Эннио был участником музыкальных групп, исполняющих джаз, и выступал в ночных клубах. Позже играл в оркестре одного из римских театров, затем писал музыку к спектаклям. В конце 1950-х годов молодой композитор начал заниматься аранжировкой, работал на радиостанциях.
Вопреки расхожему мнению, Морриконе создавал не только саундтреки. Он писал и камерную инструментальную музыку, с которой в 1985 году даже совершил тур по Европе, лично дирижируя оркестром на концертах. Дважды за свою карьеру Эннио Морриконе сам снимался в фильмах, к которым делал аранжировки, а в 1995 году про маэстро был снят документальный фильм. Композитор женат, у него четверо детей. Его сын Андреа Морриконе тоже создает музыку для кино.
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