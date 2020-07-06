«Чернобыль» Данилы Козловского покажут в США

Новый фильм Данилы Козловского«Чернобыль» выйдет в прокат на территории США. Дистрибьютором картины о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС станет компания Capelight Pictures. Об этом сообщает пресс-служба «Централ Партнершип», которая занималась производством ленты.
фото: К/Ф "Чернобыль"
Права на фильм также проданы в Южную Корею, Латинскую Америку, Японию, Израиль, Испанию и Прибалтику. По словам продюсера проекта Александра Роднянского, «очевидно, что американская публика очень хорошо осведомлена о Чернобыльской катастрофе после выхода успешного сериала HBO. Но у многих авторов и режиссеров есть, что еще сказать об этом событии. В то время как сериал Крэйга Мэйзина исследует то, как государственная ложь порождает трагедию, наш фильм рассказывает очень личную историю».
В центре сюжета оказываются три ликвидатора катастрофы – пожарный, инженер и водолаз, которые должны слить воду из резервуара, находящегося прямо под горящим атомным реактором. Роли исполняют Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев и другие. Российский релиз драмы запланирован на 22 октября.
«Безусловно, мне хочется, чтобы в кинотеатры пришло как можно больше зрителей. Но все же самое главное, чтобы они пришли не просто посмотреть на масштаб или как мы там уникально сняли подводные сцены, а подключились к человеческой истории о том, как катастрофа ворвалась в жизни обычных людей, как изменила их судьбы и невольно сделала из них героев. Как для режиссера и продюсера огромный американский рынок для меня, конечно же, очень важен. Я радуюсь любой стране, где будет в прокате наша картина и, судя по нарастающему интересу к фильму, многие страны еще впереди», – отметил Данила Козловский.
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