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«Чернобыль» Данилы Козловского покажут в США

6 июля
2020 год

Новости кино >>
6 июля 2020
Новый фильм Данилы Козловского «Чернобыль» выйдет в прокат на территории США. Дистрибьютором картины о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС станет компания Capelight Pictures. Об этом сообщает пресс-служба «Централ Партнершип», которая занималась производством ленты.

«Чернобыль» Данилы Козловского покажут в США
фото: К/Ф "Чернобыль"

Права на фильм также проданы в Южную Корею, Латинскую Америку, Японию, Израиль, Испанию и Прибалтику. По словам продюсера проекта Александра Роднянского, «очевидно, что американская публика очень хорошо осведомлена о Чернобыльской катастрофе после выхода успешного сериала HBO. Но у многих авторов и режиссеров есть, что еще сказать об этом событии. В то время как сериал Крэйга Мэйзина исследует то, как государственная ложь порождает трагедию, наш фильм рассказывает очень личную историю».

В центре сюжета оказываются три ликвидатора катастрофы – пожарный, инженер и водолаз, которые должны слить воду из резервуара, находящегося прямо под горящим атомным реактором. Роли исполняют Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев и другие. Российский релиз драмы запланирован на 22 октября.

«Безусловно, мне хочется, чтобы в кинотеатры пришло как можно больше зрителей. Но все же самое главное, чтобы они пришли не просто посмотреть на масштаб или как мы там уникально сняли подводные сцены, а подключились к человеческой истории о том, как катастрофа ворвалась в жизни обычных людей, как изменила их судьбы и невольно сделала из них героев. Как для режиссера и продюсера огромный американский рынок для меня, конечно же, очень важен. Я радуюсь любой стране, где будет в прокате наша картина и, судя по нарастающему интересу к фильму, многие страны еще впереди», – отметил Данила Козловский.

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