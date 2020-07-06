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Сергей Мезенцев готовит Александра Паля и Никиту Кукушкина к полету на Марс

6 июля
2020 год

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6 июля 2020
Комик, актер и режиссер Сергей Мезенцев презентует пилотные серии двух своих проектов 11 июля в эфире ТНТ4. На суд зрителей будут представлены сериалы «Улетевшие» и «ИП Лунегов». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Сергей Мезенцев готовит Александра Паля и Никиту Кукушкина к полету на Марс
фото: Пресс-служба ТНТ4

Лента «Улетевшие» с Александром Палем и Никитой Кукушкиным расскажет о двух космонавтах, которых в условиях самоизоляции тестируют для полёта на Марс. После успешного запуска SpaceX полеты человека в космос стали еще ближе и доступнее, поэтому даже непонятно – это вымышленный сюжет или вполне реальные тренировки в компании Илона Маска.

«Лично мне больше близок проект «Улетевшие». Там много меня – я его придумал, написал, срежиссировал и даже смонтировал. Но и в «ИП Лунегов» я дал своему персонажу Лунегову многое из своего характера. Там есть сцена, где он говорит речь о Коби Брайанте. Я всегда был фанатом Коби, и в этой речи много моего отношения к нему, к работе над собой, к профессии. Те же самые слова о Коби я читал после его гибели и удивлялся, что весь мир как будто цитировал Лунегова», — рассказал Мезенцев.

Сергей Мезенцев готовит Александра Паля и Никиту Кукушкина к полету на Марс
фото: Пресс-служба ТНТ4

«ИП Лунегов» — это ситком про предпринимателя, который сталкивается с теми же проблемами, что и весь малый бизнес во время пандемии: потеря клиентов, нечем платить зарплату. Одно «но» — в сериале эти проблемы создаёт не пандемия, а инфантильный характер героя. И если сейчас малый бизнес поддерживает государство, ИП Лунегова поддерживают только верные друзья. Главные роли исполнили Сергей Мезенцев и Александр Ревва.

По словам директора ТНТ4 Гавриила Гордеева, «телеканал всегда поддерживает шоу, которые могут быть спорными с точки зрения продюсеров, но имеют все шансы понравиться зрителям». Было решено не устраивать конкурс, а просто показать две пилотные серии еще не снятых сериалов Сергея Мезенцева, которые он очень хотел бы запустить. Возможно, у шоу будут большие рейтинги, и это заставит продюсеров задуматься.
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Сергей Мезенцев готовит Александра Паля и Никиту Кукушкина к полету на Марс фотографии
Сергей Мезенцев готовит Александра Паля и Никиту Кукушкина к полету на Марс фотографии
Сергей Мезенцев готовит Александра Паля и Никиту Кукушкина к полету на Марс фотографии
Сергей Мезенцев готовит Александра Паля и Никиту Кукушкина к полету на Марс фотографии
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