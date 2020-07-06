ревью

Ролики фильмов «Пункт назначения. Аквапарк» Что может быть заманчивее для выпускников школы, чем вечеринка в стиле ретро в максимально подходящем для этого старом аквапарке?

Новости театра В ГИТИСе пройдет набор на экспериментальный курс цирковых режиссеров Поддержку оказал Росгосцирк.

Новости кино Сергей Мезенцев готовит Александра Паля и Никиту Кукушкина к полету на Марс Он презентует пилотные серии двух своих проектов в эфире ТНТ4.

Ролики фильмов «Билет в одно завтра». Трейлер с русскими субтитрами Незнакомые парень и девушка пересекаются в поезде по пути из Анкары в Измир.

Лайфстайл «Я презирала мужчин»: Ирина Горбачёва о неосознанных стереотипах и пользе самоанализа Актриса выступила за принятие закона о домашнем насилии

Новости кино «Чернобыль» Данилы Козловского покажут в США Права на фильм также проданы в Южную Корею, Японию, Латинскую Америку, Израиль и Испанию.

Лайфстайл «В моей жизни давно начался новый этап»: Павел Прилучный резко отреагировал на слухи о романе с Мирославой Карпович Актёр заявил, что отныне не будет соглашаться позировать для фото со случайными людьми