Осенью 2020 года состоится премьера второй части документального боевика «Шугалей
», рассказывающего о судьбе похищенных в Ливии российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Как считает депутат Госдумы РФ Евгений Федоров
, кинолента важна для всей страны с точки зрения привлечения внимания к проблеме незаконного удержания россиян в заключении за рубежом.
Федоров подчеркнул, что вторая часть картины, снятой по реальным событиям, поможет похищенным специалистам скорее вернуться на родину. Парламентарий отметил, что России необходимо выработать механизмы помощи россиянам, попавшим в подобную ситуацию. Депутат заявил, что история Шугалея и Суэйфана наглядно демонстрирует необходимость перемен в государственной политике. После них, как считает политик, инциденты с похищением россиян за границей больше не повторятся. Федоров уверен, что обновление Конституции также поможет властям реагировать на подобные ситуации более жестко и решительно. Для защиты россиян, попавших в незаконный плен за рубежом, можно будет воспользоваться различными инструментами, включая санкции и силовой сценарий.
Отдельно парламентарий указал на важность всенародной поддержки изменений во внешней политике РФ после обновления основного закона страны. Как считает Федоров, именно благодаря таким фильмам, как «Шугалей», формируется правильное общественное мнение с точки зрения защиты национальных интересов и интересов российских граждан за рубежом. По мнению депутата, широкое обсуждение ситуации с незаконным пленением российских социологов преобразует общество, указывая на устаревшие положения. Граждане понимают, что пришло время ликвидировать в своем государстве недостатки, созданные почти 30 лет назад.
Первая часть фильма «Шугалей» привлекла к проблеме похищенных в Ливии россиян внимание мировой аудитории. Благодаря киноленте люди узнали, с какими трудностями и испытаниями приходится справляться социологам в незаконном заключении. Специалисты поехали в Ливию в командировку на легальных основаниях, однако были схвачены боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) и брошены в частную тюрьму «Митига». Картина наглядно показала всему миру, что «правительство» Файеза Сарраджа не работает на благо североафриканской республики.
Как ранее сообщали СМИ, узники тюрьмы «Митига» систематически подвергаются пыткам и психологическому давлению. Международное сообщество и зарубежные правозащитные организации при этом хранят молчание, не реагируя на происходящее в Ливии. В поддержку россиян проходили пикеты, в которых приняли участие многие политики, журналисты, деятели искусства и просто неравнодушные граждане.
О важности фильма «Шугалей» ранее высказывался
в интервью СМИ эксперт Александр Перенджиев. По его мнению, кинолента способна раз и навсегда положить конец инцидентам с незаконным удержанием российских граждан за рубежом. Также аналитик отметил, что тему плененных в Ливии россиян нужно держать на постоянном контроле.
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