ревью

Новости кино Александр Хант провел съемки в «красной зоне» для международного проекта о пандемии В создании фильма принимают участие около 30 стран.

Новости кино «Чернобыль» Данилы Козловского покажут в США Права на фильм также проданы в Южную Корею, Японию, Латинскую Америку, Израиль и Испанию.

Новости кино Сергей Мезенцев готовит Александра Паля и Никиту Кукушкина к полету на Марс Он презентует пилотные серии двух своих проектов в эфире ТНТ4.

Новости кино Депутат Федоров объяснил, почему сиквел «Шугалея» важен для всей России Вторая часть ленты должна выйти осенью.

Ролики фильмов «Пункт назначения. Аквапарк» Что может быть заманчивее для выпускников школы, чем вечеринка в стиле ретро в максимально подходящем для этого старом аквапарке?

Ролики фильмов «Билет в одно завтра». Трейлер с русскими субтитрами Незнакомые парень и девушка пересекаются в поезде по пути из Анкары в Измир.