Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Фея» Анны Меликян признана лучшим фильмом онлайн-фестиваля российского кино «Большой экран»

7 июля
2020 год

Новости кино >>
7 июля 2020
Новая работа Анны Меликян «Фея» с Константином Хабенским признана лучшим полнометражным фильмом онлайн-фестиваля российского кино «Большой экран» по мнению жюри и по итогам зрительского голосования, сообщает пресс-служба сети кинотеатров «Мираж Синема», выступившей организатором смотра совместно с продюсерским центром Potential.

«Фея» Анны Меликян признана лучшим фильмом онлайн-фестиваля российского кино «Большой экран»
фото: кадр из фильма «Фея»

В категории короткого метра по результатам оценок жюри и зрителей победили семь лент. Профессионалы выбрали картины «Белым по чёрному» Антона Мамыкина, «Невиновный» Дениса Симачёва, «Погружение» Ольги Городецкой, «Меня зовут Махаз» Инара Нармании и «Ваши документы» Никиты Ордынского. А зрителям понравились «Прошивка» Василия Житлова, «Последний день» Ирины Боровлевой и «Белым по чёрному». Лауреаты конкурса войдут в киноальманах, который выйдет в широкий прокат в сети кинотеатров «Мираж Синема». Кроме того, специальным призом жюри фестиваля наградило драму Ксении Зуевой «Близкие», которая выйдет ограниченным прокатом в той же киносети.

Смотр прошёл в онлайн-формате на платформе Potential и собрал больше 15 тысяч просмотров. В конкурсную программу вошли семь полнометражных и 15 короткометражных фильмов, снятые в период с 2015 по 2020 годы и не показанные широкой аудитории. Главным призом для фильмов-победителей является прокат в сети кинотеатров «Мираж Синема» с рекламной поддержкой.

Жюри состояло из режиссёров Павла Руминова, Бориса Гуца, Ивана Соснина, продюсеров Натальи Дрозд, Юлии Мишкинене, Владислава Пастернака, актёра Никиты Тарасова, а также кинокритиков Жана Просянова, Егора Беликова, Нины Ромодановской, креативного продюсера Potential Ирины Обидовой и гендиректора «Мираж Синема» Виктора Рудмана.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Объявлена программа онлайн-фестиваля российского кино «Большой экран»
Константин Хабенский ощущает себя Андреем Рублёвым
Объявлены победители 7-го фестиваля «Короче»
Поиск по меткам
Жан Просяновинтернет
персоны
Ольга ГородецкаяБорис ГуцНаталья ДроздКсения ЗуеваАнна МеликянЮлия МишкиненеВладислав ПастернакПавел РуминовИван СоснинНикита ТарасовКонстантин Хабенский
фильмы
Белым по чёрномуБлизкиеНевиновныйФея

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Эннио Морриконе
6 июля ушёл из жизни композитор Эннио Морриконе.
Мурат Мукашев
5 июля ушёл из жизни актёр, каскадёр Мурат Мукашев.
Тофик Гусейнов
5 июля ушёл из жизни актёр Тофик Гусейнов.
Александр Петров
3 июля ушёл из жизни актёр Александр Петров.
Виктор Проскурин
30 июня ушёл из жизни актёр Виктор Проскурин.

День рождения >>

Андрей Алёшин
Сергей Власов (S.A.V.)
Михаил Гаврилов (II)
Екатерина Зинченко
Марина Коняшкина
Иван Лапиков
Эдуардс Павулс
Ольга Самошина
Олег Чудницов
Беренис Бежо
Витторио Де Сика
Шелли ДюВолл
Том Пауэрс
Ринго Старр
Клэр Холт
Нина Хосс
все родившиеся 7 июля >>

Афиша кино >>

Бекки
боевик, триллер
США, 2020
Мисс Плохое поведение
драма, комедия, экранизация
Великобритания, 2020
Кровь машин
музыкальный фильм, научная фантастика, приключения
Франция, 2019
Отряд Фокстрот
боевик, драма, научная фантастика
Индонезия, США, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен