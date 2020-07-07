«Фея» Анны Меликян признана лучшим фильмом онлайн-фестиваля российского кино «Большой экран»

Новая работа Анны Меликян «Фея» с Константином Хабенским признана лучшим полнометражным фильмом онлайн-фестиваля российского кино «Большой экран» по мнению жюри и по итогам зрительского голосования, сообщает пресс-служба сети кинотеатров «Мираж Синема», выступившей организатором смотра совместно с продюсерским центром Potential.
фото: кадр из фильма «Фея»
В категории короткого метра по результатам оценок жюри и зрителей победили семь лент. Профессионалы выбрали картины «Белым по чёрному» Антона Мамыкина, «Невиновный» Дениса Симачёва, «Погружение» Ольги Городецкой, «Меня зовут Махаз» Инара Нармании и «Ваши документы» Никиты Ордынского. А зрителям понравились «Прошивка» Василия Житлова, «Последний день» Ирины Боровлевой и «Белым по чёрному». Лауреаты конкурса войдут в киноальманах, который выйдет в широкий прокат в сети кинотеатров «Мираж Синема». Кроме того, специальным призом жюри фестиваля наградило драму Ксении Зуевой «Близкие», которая выйдет ограниченным прокатом в той же киносети.
Смотр прошёл в онлайн-формате на платформе Potential и собрал больше 15 тысяч просмотров. В конкурсную программу вошли семь полнометражных и 15 короткометражных фильмов, снятые в период с 2015 по 2020 годы и не показанные широкой аудитории. Главным призом для фильмов-победителей является прокат в сети кинотеатров «Мираж Синема» с рекламной поддержкой.
обсуждение >>