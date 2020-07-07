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Киносмотр «Короче» пройдёт в онлайн-формате

7 июля
2020 год

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7 июля 2020
Восьмой российский фестиваль короткометражного кино «Короче», ранее проходивший в конце августа в Калининграде, в этом году пройдёт в онлайн-формате на платформе КиноПоиск HD. Смотр сохранит как основную конкурсную программу, так и дополнительные секции: все фильмы можно будет посмотреть в подписке онлайн-кинотеатра с 17 по 23 августа, уточняет пресс-служба «Короче».

Киносмотр «Короче» пройдёт в онлайн-формате
фото: rabotnikitv.com

«Онлайн-формат – это новый вызов для нас, – говорит президент фестиваля Сергей Сельянов. – Наш фестиваль известен не только сильной программой, отражающей всё, что происходит в коротком метре на сегодняшний день, но и особой творческой атмосферой, которую мы старательно поддерживаем с самого первого года. Одна из главных задач этого года – сохранить её, несмотря на виртуальный формат. И в этом нам поможет наш партнёр – онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD».

Ежегодно на смотр, стартовавший в Калининграде в 2013 году, присылают более 1500 работ со всех уголков страны и мира. Для участия в конкурсе принимаются фильмы на русском языке продолжительностью от трёх до 15 минут, снятые как режиссёрами из России, так и из других стран.

Киносмотр «Короче» пройдёт в онлайн-формате
фото: пресс-служба фестиваля

По словам директора по контенту КиноПоиск HD Ольги Филипук, «в онлайн-платформах нет жёстких границ по хронометражу кинопроектов: здесь серия драматического сериала может укладываться в полчаса, а полнометражный фильм длиться более двух часов. Короткий метр может быть интересен зрителю не меньше сериала или фильма, ведь это полноценная история, для рассказа которой автору потребовалось совсем немного экранного времени. Граница между формой и содержанием постепенно стирается. И мы рады, что в этом году КиноПоиск HD станет площадкой для показа лучших короткометражных фильмов из России».

Помимо основной кинопрограммы, с 21 по 23 августа пройдут live-мероприятия в социальных сетях, мастер-классы от представителей киноиндустрии, прямые эфиры с участниками фестиваля и совместные онлайн-просмотры с членами жюри.

«"Дом" "Короче" – город Калининград, несмотря на то, что в этом году мы онлайн, для калининградцев обязательно пройдут оффлайн мероприятия, о которых мы сообщим дополнительно», – пообещал программный директор фестиваля Артём Рыжков.
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