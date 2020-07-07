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Брэд Питт сядет на «Скоростной поезд» Дэвида Литча

7 июля
2020 год

Новости кино >>
7 июля 2020
Брэд Питт получил главную роль в фильме Дэвида Литча «Скоростной поезд» (Bullet train), основанном на манге Котаро Исаки Maria Beetle, уверяет Deadline.


Это будет история о пяти убийцах, получивших разные задания. Они оказываются вместе на сверхскоростном пассажирском экспрессе, следующем из Токио в Мориоку, и неизвестно, кто из них сойдёт на конечной станции живым.

Создатель «Джона Уика», «Дэдпула 2» и «Взрывной блондинки» перепишет первую версию сценария, написанную Заком Олкевичем, и займёт режиссёрское кресло. Антуан Фукуа, изначально разрабатывавший проект, теперь совместно с Литчем и Келли Маккормик спродюсирует будущую ленту, за производство которой отвечает Sony.
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