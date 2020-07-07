Брэд Питт сядет на «Скоростной поезд» Дэвида Литча

Брэд Питт
получил главную роль в фильме Дэвида Литча
«Скоростной поезд
» (Bullet train), основанном на манге Котаро Исаки Maria Beetle
, уверяет Deadline
.
Это будет история о пяти убийцах, получивших разные задания. Они оказываются вместе на сверхскоростном пассажирском экспрессе, следующем из Токио в Мориоку, и неизвестно, кто из них сойдёт на конечной станции живым.
Создатель «Джона Уика
», «Дэдпула 2
» и «Взрывной блондинки
» перепишет первую версию сценария, написанную Заком Олкевичем
, и займёт режиссёрское кресло. Антуан Фукуа
, изначально разрабатывавший проект, теперь совместно с Литчем и Келли Маккормик
спродюсирует будущую ленту, за производство которой отвечает Sony.
обсуждение >>