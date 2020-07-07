Анатолий Васильев и Дмитрий Миллер поднимут «Андреевский флаг»

Многосерийный фильм расскажет о людях, которые служат Отечеству под Андреевским флагом и продолжают славные боевые традиции русского флота. По сюжету вице-адмирал Григорий Сергеевич Чернобаевский (Васильев) после долгих лет верной службы отечеству на Балтийском флоте уходит в отставку. Из любимого моря он выходит в океан жизни, где, как выясняется, тут и там назревают грозовые тучи. Григория Сергеевича заботит карьера сына Сергея (Миллер), личная жизнь дочери Кати (Темичева), выбор пути внука Валеры (Шемес). Однако, все эти жизненные треволнения оказываются ничем по сравнению с грозными неприятностями, подстерегающими адмирала и его родных впереди.
«Мы сняли семейную историю про династию военных, про три поколения семьи вице-адмирала Григория Чернобаевского. Для нас также было важно создать характеры – например, генерала в отставке, которому сложно приспособиться к реальной жизни – с Анатолием Васильевым я уже работал, и мне показалось, что он максимально подходит для своей роли. С Дмитрием Миллером я работал впервые и знал, что он до этого никогда не снимался в военной истории, поэтому мне показалось, что будет интересно сменить амплуа. Его персонаж – тоже довольно сложный характер, прямолинейный человек, который по мере решения проблем, с которыми он сталкивается, становится более гибким, жизнь его меняет. А ещё ему очень идет форма. И даже на съёмочной площадке настоящие военные его спрашивали, не служил ли он на подводной лодке, – рассказывает режиссёр Виталий Воробьёв. – Для съёмок ВМФ предоставил корабли и подводные лодки, у нас в кадре много настоящих военных. Также у нас были консультанты и во время написания сценария, и во время съёмок. Я обращался непосредственно к командирам подводных лодок, и с ними мы прямо на месте поправляли сцены, чтобы всё соответствовало действительности, и не было ошибок, за что я им очень благодарен. Кстати, я впервые снимал современную военную историю, до этого были истории ретро – это очень интересный опыт. И очень ответственно».
фото: пресс-служба Первого канала
Над созданием сериала съёмочная группа трудилась в Калининграде на протяжении четырёх месяцев. Съёмки проходили не только в Калининграде, но и в Светлогорске и Балтийске на базе ВМФ. В создании картины принимало участие Министерство обороны РФ, в ней есть кадры учений военных кораблей и подводных лодок, а члены экипажей кораблей также снимались в фильме.
По словам Дмитрия Миллера, «это сага об адмиральской семье, в которой я играю сына адмирала. Чтобы лучше понять своего персонажа, я встречался с офицерами-подводниками, это определённая каста Военно-морского флота. Для того, чтобы лучше вжиться в роль, я изучал военную литературу. Ну и очень помог личный опыт службы в армии». Актёр также отметил, что фильм интересен не только своим звёздным составов, но и костюмами. Разрабатывал дизайн военной одежды модельер Валентин Юдашкин, который несколько лет назад создал коллекцию формы для Сухопутных войск и Военно-морского флота.
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