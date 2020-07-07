ревью

Новости кино Анатолий Васильев и Дмитрий Миллер поднимут «Андреевский флаг» На Первом канале с 13 по 16 июля состоится премьера приключенческой саги о русском флоте.

Фестивальная колонка Анси-2020: Российская анимация во Франции осталась с «Носом» Павел Шведов о успехах отечественных мультипликаторов на главном международном смотре

Новости кино Анна Ковальчук вернулась к роли Марии Швецовой в юбилейном продолжении «Тайн следствия» В Санкт-Петербурге стартовали съёмки 20-го сезона популярного детектива.

Новости кино Брэд Питт сядет на «Скоростной поезд» Дэвида Литча Актёр получил главную роль в киноадаптации манги Котаро Исаки.

Новости кино Киносмотр «Короче» пройдёт в онлайн-формате Восьмой российский фестиваль короткометражного кино состоится с 17 по 23 августа.