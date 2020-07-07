Анна Ковальчук вернулась к роли Марии Швецовой в юбилейном продолжении «Тайн следствия»

В Санкт-Петербурге стартовали съёмки юбилейного – 20-го – сезона популярного детектива «Тайны следствия», в котором Анна Ковальчук вернулась к образу следователя Марии Швецовой. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Россия 1».
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
В новых сериях Шевцову и её коллег по следственному отделу ждут новые испытания на службе и в личной жизни. Неожиданные повороты сюжета, борьба характеров и амбиций, многоходовые преступления и сюрпризы в жизни главных героев будут держать зрителей нового сезона в напряжении до самого финала.
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