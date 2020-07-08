Константину Райкину исполнилось 70 лет

Сегодня, 8 июля, исполнилось 70 лет заслуженному артисту РСФСР, народному артисту РФ, художественному руководителю «Сатирикона», театральному режиссёру, профессору, педагогу, танцору, сыну Аркадия Райкина, популярному советскому и российскому актёру театра и кино Константину Райкину.
Константин Аркадьевич родился 8 июля 1950 года в Ленинграде в семье Аркадия Райкина и Руфи Иоффе. Его старшая сестра Екатерина стала впоследствии заслуженной артисткой РСФСР. В 1971-м окончил Щукинское театральное училище, где учился на курсе Юрия Катина-Ярцева. В том же году начинающего актёра приняли в труппу «Современника», где он проработал до 1981-го, после чего перешёл в «Сатирикон», изначально называвшийся Театром миниатюр, который после смерти отца возглавил в качестве худрука спустя семь лет. С 2001-го является руководителем курса в Школе-студии МХАТ. В 2012-м создана «Высшая школа сценических искусств. Театральная школа Константина Райкина», спустя год впервые проведён набор 30 студентов на актёрский факультет.
Обладатель десятка престижных наград, среди которых ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, приз «За виртуозность актёрской игры» на фестивале БИТЕФ, две государственные премии Российской Федерации, четыре «Золотые маски», «Хрустальная Турандот», международная премия К. С. Станиславского, «Чайка», «Триумф» и премия имени Георгия Товстоногова «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Продолжатель актёрской династии. Его супруга Елена Бутенко — актриса театра «Сатирикон». Дочь Полина Райкина — актриса театра имени Станиславского, сотрудничает с «Сатириконом».
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