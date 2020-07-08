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Константину Райкину исполнилось 70 лет

8 июля
2020 год

Новости кино >>
8 июля 2020
Сегодня, 8 июля, исполнилось 70 лет заслуженному артисту РСФСР, народному артисту РФ, художественному руководителю «Сатирикона», театральному режиссёру, профессору, педагогу, танцору, сыну Аркадия Райкина, популярному советскому и российскому актёру театра и кино Константину Райкину.

Константин Аркадьевич родился 8 июля 1950 года в Ленинграде в семье Аркадия Райкина и Руфи Иоффе. Его старшая сестра Екатерина стала впоследствии заслуженной артисткой РСФСР. В 1971-м окончил Щукинское театральное училище, где учился на курсе Юрия Катина-Ярцева. В том же году начинающего актёра приняли в труппу «Современника», где он проработал до 1981-го, после чего перешёл в «Сатирикон», изначально называвшийся Театром миниатюр, который после смерти отца возглавил в качестве худрука спустя семь лет. С 2001-го является руководителем курса в Школе-студии МХАТ. В 2012-м создана «Высшая школа сценических искусств. Театральная школа Константина Райкина», спустя год впервые проведён набор 30 студентов на актёрский факультет.

Константину Райкину исполнилось 70 лет
фото: в образе Каюма

В кино дебютировал ещё будучи студентом ролью старшеклассника-лоботряса в приключенческой комедии Игоря Масленникова «Завтра, третьего апреля...». Прославился образом бандита Каюма в истерне Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». На счету мастера более 30 ролей в кино и на телевидении. В частности, он сыграл в таких фильмах и сериалах, как «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше», «Командир счастливой "Щуки"», «Много шума из ничего», «Ольга Сергеевна», «Труффальдино из Бергамо», «Остров погибших кораблей», «Тень, или Может быть, всё обойдётся» и «Неудача Пуаро». Подарил свой голос персонажам мультфильмов «Олимпийский характер», «Кот в сапогах», «Чуча» и «Гадкий утёнок».

Обладатель десятка престижных наград, среди которых ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, приз «За виртуозность актёрской игры» на фестивале БИТЕФ, две государственные премии Российской Федерации, четыре «Золотые маски», «Хрустальная Турандот», международная премия К. С. Станиславского, «Чайка», «Триумф» и премия имени Георгия Товстоногова «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Продолжатель актёрской династии. Его супруга Елена Бутенко — актриса театра «Сатирикон». Дочь Полина Райкина — актриса театра имени Станиславского, сотрудничает с «Сатириконом».
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