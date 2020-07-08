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Comic Con Russia в 2020 году пройдёт онлайн

8 июля
2020 год

Новости кино >>
8 июля 2020
Comic Con Russia в этом году пройдёт в онлайн-формате с 3 по 4 октября одновременно с выставкой видеоигр Игромир. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

«С большим количеством участников приходит большая ответственность. И хотя режим изоляции постепенно ослабевает по всему миру, мы не хотим рисковать вашим здоровьем. Поэтому приняли единственно верное решение – перенести Comic Con Russia на 2021 год. Все купленные билеты остаются действительными – по ним вы попадёте на конвент следующего года, а также получите подарок от организаторов», – говорится в сообщении.

Comic Con Russia в 2020 году пройдёт онлайн
фото: Макс Милиан

Осенью организаторы смотра проведут прямую трансляцию из студии. Посетителей ждут эксклюзивы по новым фильмам и играм, презентации свежих комиксов, розыгрыши подарков и первый интерактивный конкурс косплея.

Comic Con Russia проходит в Москве с 2014-го. За шесть лет существования фестиваль посетили Мадс Миккельсен, Эндрю Скотт, Кристофер Ллойд, Натан Филлион, Майкл Рукер, Рутгер Хауэр, Триша Хелфер, Энтони Дэниэлс и другие звёзды.
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