Comic Con Russia в 2020 году пройдёт онлайн

Comic Con Russia в этом году пройдёт в онлайн-формате с 3 по 4 октября одновременно с выставкой видеоигр Игромир. Об этом сообщается на сайте фестиваля.
«С большим количеством участников приходит большая ответственность. И хотя режим изоляции постепенно ослабевает по всему миру, мы не хотим рисковать вашим здоровьем. Поэтому приняли единственно верное решение – перенести Comic Con Russia на 2021 год. Все купленные билеты остаются действительными – по ним вы попадёте на конвент следующего года, а также получите подарок от организаторов», – говорится в сообщении.
фото: Макс Милиан
Осенью организаторы смотра проведут прямую трансляцию из студии. Посетителей ждут эксклюзивы по новым фильмам и играм, презентации свежих комиксов, розыгрыши подарков и первый интерактивный конкурс косплея.
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