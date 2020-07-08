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Стартовали съёмки новой комедии Кирилла Соколова «Оторви и выбрось»

8 июля
2020 год

Новости кино >>
8 июля 2020
Кирилл Соколов приступил к съёмкам приключенческой комедии «Оторви и выбрось», ранее известной под названием «Без оглядки». Согласно пресс-службе продюсерской компании «Метрафильмс», отвечающей за производство фильма, в центре повествования три женщины из разных поколений одной семьи, воюющие между собой. Роли исполняют София Кругова, Анна Михалкова, Александр Яценко, Виктория Короткова, Виталий Хаев, Ольга Лапшина, Евгений Сытый, Данил Стеклов и Игорь Грабузов.

Стартовали съёмки новой комедии Кирилла Соколова «Оторви и выбрось»
фото: пресс-служба продюсерской компании «Метрафильмс»

«Мы собрали первоклассный актёрский состав, причём таким образом подобранный, что каждый актёр играет не очень типичную для себя роль. В отличие от "Папа, сдохни", этот фильм довольно натурный. Для меня это будет поистине интересный и местами непредсказуемый опыт. К тому же работать в таких удивительно красивых местах на природе, летом — просто кайф. Большая радость, что мы наконец запускаемся. Надеемся, что всё получится», — рассказал режиссёр и автор сценария фильма Кирилл Соколов.

Продюсерами ленты выступают Артём Васильев, Игорь Мишин и Андрей Савельев. Фильм будет создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда развития современного кинематографа «КИНОПРАЙМ», а также при участии кинокомпании «САГа». Съёмочный период должен был начаться в мае, но из-за пандемии коронавируса егоперенесли на начало июля. Съёмки пройдут в основном в Твери и Тверской области. В самом конце запланированы четыре смены в затоне у реки Волги — в труднодоступном и очень живописном месте. Небольшой интерьерный блок будет сниматься в Москве.

Стартовали съёмки новой комедии Кирилла Соколова «Оторви и выбрось»
фото: пресс-служба продюсерской компании «Метрафильмс»

По словам продюсера Артёма Васильева, «Кирилл Соколов невероятно ответственно подошёл к подготовительному периоду. Он очень чётко знает, чего хочет, и весь фильм был заранее раскадрован на бумаге. Мы также провели большое количество разнообразных тестов. Я очень рад, что после долгих месяцев тщательной разработки и подготовки проекта, мы наконец приступаем к долгожданным съёмкам. Нам удалось собрать отличную команду. Ещё, конечно, надеемся на помощь высших сил (имею в виду погоду и природу)».

Съёмочная группа спланировала съёмочный процесс практически в хронологическом порядке, чтобы история развивалась так же, как она развивается по ходу сценария. Это оказалось посильной задачей, потому что «Оторви и выбрось» — это фактически роуд-муви, где каждая новая сцена — новая локация. Такой подход обусловлен тем, что актрисе, играющей одну из главных героинь фильма, Софии Круговой, всего десять лет. У неё нет опыта работы в большом кино, и этот план облегчит ей задачу и поможет понимать и чувствовать обстоятельства, существовать внутри истории. София — очень разносторонняя и талантливая девочка. Она и поёт, и занимается в цирке, но такая серьёзная актёрская работа будет для неё впервые.

Стартовали съёмки новой комедии Кирилла Соколова «Оторви и выбрось»
фото: пресс-служба продюсерской компании «Метрафильмс»

«Это уже наша вторая совместная продюсерская работа с Артёмом (первая — "Общага" Романа Васьянова). Что интересно — в обоих случаях это работа с начинающими режиссёрами, поражающими своим нестандартным подходом к материалу, парадоксальными решениями, абсолютной новизной и свежестью в профессии. Такое редко бывает, и это большая продюсерская радость и удача», — отмечает продюсер Игорь Мишин.
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Стартовали съёмки новой комедии Кирилла Соколова «Оторви и выбрось» фотографии
Стартовали съёмки новой комедии Кирилла Соколова «Оторви и выбрось» фотографии
Стартовали съёмки новой комедии Кирилла Соколова «Оторви и выбрось» фотографии
Стартовали съёмки новой комедии Кирилла Соколова «Оторви и выбрось» фотографии
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