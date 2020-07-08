В Поднебесной состоялась премьера «Космического доктора Кота» и «Рогача и Моргача»

На крупнейших медиа-площадках Китая впервые состоялась одновременная премьера российских анимационных сериалов «Космический доктор Кот» и «Рогач и Моргач». Права на их дистрибуцию на территории Китая в начале 2020 года приобрела пекинская компания Beijing Joy Culture Media Co., Ltd. (JCM)., уточняет пресс-служба анимационного подразделения Red Carpet Studio Kids – студии Red Carpet Studio.
По словам заместителя генерального продюсера по развитию анимационного бизнеса студии Натальи Ивановой-Достоевской, «"Космический доктор Кот" активно участвует в социальных и благотворительных мероприятиях. В России Инстаграм прибавил более шести тысяч подписчиков за последний месяц. Завершается работа над музыкальным сезоном, который уже забронирован для дистрибуции в Китае и Латинской Америке. Вскоре планируются премьеры на англоязычных диджитал-платформах США и Канады. Анимационный сериал "Рогач и Моргач" также ожидает премьер на других площадках восточноазиатского рынка».
фото: пресс-служба студии Red Carpet Studio
Развлекательно-образовательное кукольное шоу «Космический доктор Кот» привлекло внимание китайских дистрибьюторов своим смелым уникальным форматом, где каждый эпизод копирует игру детей в куклы. Особенно была оценена его социальная миссия: кукольное шоу нацелено на обучение детей здоровому образу жизни, укрепляет семейные ценности, приучает детей ответственно относиться к собственной безопасности и здоровью. Шоу доступно на цифровых платформах Xiaomi, Huawei и Huahong. «Рогач и Моргач» уже сейчас доступен пользователям в крупнейшем видеосервисе Китая IQIYI, который называют китайским Netflix, на телеканале Qingzhuliandong (входит в пакеты федерального кабельного оператора Guizhou), а также у основных операторов цифрового кабельного телевидения на платформах Huahong, Huawei и Xiaomi.
«Международное развитие анимационных сериалов – одно из новых направлений Red Carpet Studio. Оно активно развивается и даёт быстрые хорошие результаты с точки зрения бизнеса. Несмотря на сложности создания дубляжа этой весной в связи с пандемией, мы благодарны нашим партнёрам за оперативную работу и планируем продолжать плотное сотрудничество по текущим и новым проектам», – прокомментировал генеральный продюсер Red Carpet Studio Антон Калинкин.
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