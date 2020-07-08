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Джуду Лоу грозит судьба Капитана Крюка

8 июля
2020 год

Новости кино >>
8 июля 2020
Джуд Лоу в случае успешных переговоров со студией Disney может сыграть Капитана Крюка в фильме «Питер и Венди», в основу которого легла сказочная повесть Дж. М. Барри, уверяет Variety.


Ранее к картине присоединились Александр Молони и Эвер Андерсон, старшая дочь Миллы Йовович. Режиссёрское кресло займёт Дэвид Лоури. Он также выступает в качестве сценариста вместе с Тоби Хальбруксом.

«Питер и Венди» – это не первая экранизация истории о смелом мальчике, который не взрослеет. Самой успешной до сих пор считается диснеевский мультфильм «Питер Пэн», вышедший в 1953 году. До Лоу образ знаменитого пирата-антагониста на экране воплотили Дастин Хоффман, Джейсон Айзекс и Гарретт Хедланд.
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