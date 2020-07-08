Джуду Лоу грозит судьба Капитана Крюка

Джуд Лоу
в случае успешных переговоров со студией Disney может сыграть Капитана Крюка в фильме «Питер и Венди
», в основу которого легла сказочная повесть Дж. М. Барри
, уверяет Variety
.
Ранее к картине присоединились Александр Молони
и Эвер Андерсон
, старшая дочь Миллы Йовович
. Режиссёрское кресло займёт Дэвид Лоури
. Он также выступает в качестве сценариста вместе с Тоби Хальбруксом
.
«Питер и Венди» – это не первая экранизация истории о смелом мальчике, который не взрослеет. Самой успешной до сих пор считается диснеевский мультфильм «Питер Пэн
», вышедший в 1953 году. До Лоу образ знаменитого пирата-антагониста на экране воплотили Дастин Хоффман
, Джейсон Айзекс
и Гарретт Хедланд
.
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