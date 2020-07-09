Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кинотеатры и театры Москвы смогут открыться 1 августа

9 июля
2020 год

Новости кино >>
9 июля 2020
Кинотеатры, театры и концертные площадки Москвы смогут возобновить работу с 1 августа. О подписании соответствующего указа сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Кинотеатры и театры Москвы смогут открыться 1 августа
фото: web.archive.org

Указ распространяется на площадки, в которых количество посадочных мест не превышает 3000. Еще одним обязательным условием является заполнение зрительного зала не более чем на 50%.

В сообщении отмечено, что все вновь открываемые организации должны соблюдать санитарные требования, установленные Роспотребнадзором.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Утверждена дата возобновления работы российских кинотеатров
Релизы «Довода» и «Мулан» вновь перенесены
Российские кинотеатры могут потерять около 48 млрд рублей за 2020 год
Творческие коллективы театров Москвы смогут приступить к репетициям с 9 июня
В Голливуде разрешат снимать фильмы и сериалы с 12 июня
В Подмосковье возобновятся киносъёмки
Поиск по меткам
коронавирус

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Дархан Дайырбек
7 июля ушёл из жизни актёр Дархан Дайырбек.
Эннио Морриконе
6 июля ушёл из жизни композитор Эннио Морриконе.
Мурат Мукашев
5 июля ушёл из жизни актёр, каскадёр Мурат Мукашев.
Тофик Гусейнов
5 июля ушёл из жизни актёр Тофик Гусейнов.
Николай Либиков
3 июля ушёл из жизни актёр Николай Либиков.
Александр Петров
3 июля ушёл из жизни актёр Александр Петров.

День рождения >>

Лия Ахеджакова
Владимир Гусев (II)
Екатерина Гусева
Дмитрий Дюжев
Зинаида Кириенко
Мария Кононова
Вячеслав Кулаков
Юлия Такшина
Олег Шкловский
Тадеуш Боровский
Дуглас Бут
Брайан Деннехи
Эва Краснодембская
Келли МакГиллис
Джимми Смитс
Том Хэнкс
все родившиеся 9 июля >>

Афиша кино >>

Мисс Плохое поведение
драма, комедия, экранизация
Великобритания, 2020
Бекки
боевик, триллер
США, 2020
Кровь машин
музыкальный фильм, научная фантастика, приключения
Франция, 2019
Отряд Фокстрот
боевик, драма, научная фантастика
Индонезия, США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен