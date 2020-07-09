Кинотеатры и театры Москвы смогут открыться 1 августа

Кинотеатры, театры и концертные площадки Москвы смогут возобновить работу с 1 августа. О подписании соответствующего указа
сообщается на сайте
мэра столицы Сергея Собянина.
фото: web.archive.org
Указ распространяется на площадки, в которых количество посадочных мест не превышает 3000. Еще одним обязательным условием является заполнение зрительного зала не более чем на 50%.
В сообщении отмечено, что все вновь открываемые организации должны соблюдать санитарные требования, установленные Роспотребнадзором.
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